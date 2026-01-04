باشگاه سایپا در آستانه فروپاشی از داخل/ مدیرعامل نمی خواهد کاری بکند؟

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت هفت ماه از انتصاب رضا زارعی به عنوان سرپرست مدیرعاملی باشگاه سایپا، عملکرد این باشگاه قدیمی تهران به شدت ضعیف ارزیابی می‌شود و سایپا را در لبه انحلال قرار داده است.

در این مدت، مجموعه‌ای از مشکلات و بحران‌ها این باشگاه را فرا گرفته است؛ عدم نتیجه‌گیری در فوتبال پایه و فوتبال بزرگسالان، ارسال حدود ۲۰ نوتیس فوتبالی، احتمال جدایی کادر فنی و رضا عنایتی، اختلافات شدید با هیئت مدیره، مدیریت غیر فوتبالی، قرار گرفتن تیم والیبال در رده آخر لیگ و انتصابات غیرورزشی تنها بخشی از بحران‌های موجود است.

حتی شرایط به جایی رسیده که باشگاه توان خرید آب معدنی و رزرو هتل برای بازیکنان را ندارد. سوءمدیریت، پشت میز نشینی و برخوردهای تند مدیریتی باعث شده است تا زیرمجموعه‌های شرکت سایپا حمایت خود از باشگاه را متوقف کنند و شرط ادامه حمایت را تغییر مدیرعامل بدانند.

با وجود تمام مشکلات، تیم فوتبال سایپا روز گذشته در دیداری خانگی مقابل نود ارومیه با نتیجه یک بر صفر پیروز شد و توانست به رده چهارم جدول صعود کند. با این حال، پایان این مسابقه نیز خالی از حاشیه نبود؛ رضا عنایتی سرمربی تیم علاوه بر بازیکنان، با گلایه‌ای صریح نسبت به شرایط موجود، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت باشگاه شد و تأکید کرد که وضعیت فعلی سایپا با اصالت و تاریخچه این باشگاه همخوانی ندارد.

در چنین شرایط بحرانی انتظار می‌رود مدیرعامل شرکت سایپا با اعمال تغییرات گسترده، سیاست‌های مدیریتی را اصلاح کند و باشگاه را از وضعیت بحران و عدم نتیجه‌گیری خارج نماید. این اقدامات می‌تواند سایپا را به مسیر موفقیت بازگرداند و شرایط مطلوبی برای بازیکنان، کادر فنی و هواداران فراهم آورد.