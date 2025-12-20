به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی امروز شنبه ۲۹ آذر با انجام ۵ بازی پیگیری خواهد شد که در مهم‌ترین دیدار دو تیم لیگ برتری فولاد و چادرملو در اهواز به مصاف هم می‌روند و در کرمان هم مس رفسنجان و گل گهر دربی این استان را برگزار خواهند کرد.

هوادار - سایپا

دو تیم فوتبال هوادار و سایپا که در لیگ دسته اول حضور دارند برای صعود به مرحله یک چهارم نهایی امروز رو در روی هم قرار می‌گیرند. هوادار با شکست برق شیراز و سایپا با حذف نساجی گام به این مرحله گذاشته اند. در جدول لیگ دسته اول سایپا با ۲۵ و هوادار با ۲۲ امتیاز به ترتیب در رده‌های چهارم و ششم قرار دارند.

این دو تیم در تاریخ ۱۸ آبان رو در روی هم قرار گرفته بودند که مصاف شاگردان ربیعی و عنایتی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسیده بود. این دو تیم از ساعت ۱۴:۳۰ و با قضاوت سید رضا مهدوی به مصاف هم می‌روند.

مس رفسنجان - گل گهر سیرجان

تیم‌های مس و گل گهر در حالی به مصاف هم می‌روند که ۵ روز پیش و در چارچوب هفته چهاردهم لیگ برتر رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود شاگردان مهدی تارتار در تیم گل گهر خاتمه یافت تا مجتبی جباری متحمل اولین شکست خود روی نیمکت مس شود. مس با شکست داماش گیلان و گل گهر با شکست تیم شناورسازی قشم گام به این مرحله گذاشتند.

در ۱۰ دیدار رو در روی اخیر این دو تیم، ۷ بازی با نتیجه تساوی به پایان رسیده و در ۳ بازی هم گل گهر از زمین بازی پیروز خارج شده است. این دیدار از ساعت ۱۶:۱۵ و با قضاوت حسن اکرمی به مصاف هم می‌روند.

ملوان - مس شهربابک

تیم فوتبال ملوان امروز در خانه میزبان مس شهربابک خواهد بود تیمی که در لیگ دسته اول در بین مدعیان صعود به لیگ برتر قرار دارد. مس شهربابک در مرحله قبلی موفق شد دست به کار بزرگی بزند و فجرسپاسی را در ضربات پنالتی شکست دهد و حالا برای صعود به مرحله یک چهارم نهایی باید از سد یک تیم لیگ برتری دیگر بگذرد.

این دو تیم تاکنون سه بار به مصاف هم رفته اند که ملوان ۲ و مس شهربابک یک بار پیروز شده اند. این بازی از ساعت ۱۶:۳۰ و با قضاوت میثم عباس‌پور برگزار خواهد شد.

فولاد - چادرملو

دیدار فولاد و چادرملو را می‌توان مهم‌ترین بازی امروز دانست. فولاد خوزستان با هدایت یحیی گل محمدی شرایط خوبی ندارد و در صورت شکست در این بازی گل محمدی یک قدم به درهای خروج نزدیک خواهد شد. چادرملو با هدایت سعید اخباری نیم فصل خوبی را پشت سر گذاشته و در بین ۴ تیم برتر است. هر دو تیم در مرحله قبل توانستند لیگ برتری را از دور رقابت‌ها حذف کنند.

فولاد توانست استقلال خوزستان را شکست دهد و چادرملو موفق به شکست ذوب آهن شد. این بازی از ساعت ۱۸:۳۰ و با قضاوت پیام حیدری برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است که دیدار تیم‌های نفت و گاز گچساران و پیکان که قرار بود امروز برگزار شود، لغو و به فردا یکشنبه موکول شد.