توقف مس شهربابک و شکست سایپا در لیگ دسته اول فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفدهم لیگ دسته اول فوتبال امروز شنبه ۶ دی با انجام سه بازی پیگیری شد که تنها پالایش نفت بندرعباس موفق شد حریف خود را شکست دهد و دو دیدار دیگر برنده ای نداشت.

در اولین بازی تیم رده سومی مس شهربابک از تیم نفت و گاز گچساران میزبانی کرد که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. محمدحسین باصری برای مس شهربابک و رضا زلفی پور برای نفت و گاز گچساران در این دیدار گلزنی کردند.

در دیگر بازی امروز تیم‌های پارس جنوبی جم و بعثت کرمانشاه رو در روی هم قرار گرفتند که این دیدار با نتیجه تساوی بدون گل تمام شد. در آخرین بازی هم پالایش نفت بندرعباس که هدایت آن بر عهده ابراهیم صادقی است موفق شد سایپا را با نتیجه ۲ بر یک شکست دهد.

بلال میرزاعلی و پیمان رنجبری برای پالایش نفت و سامان محرابی زاده تنها گل سایپا را در این بازی به ثمر رساندند.