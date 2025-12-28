اوضاع بحرانی در سایپا و تهدید عنایتی و دستیاران به استعفا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سایپا در فصل جاری رقابت‌های لیگ دسته اول عملکرد نسبتاً خوبی داشته و در کنار تیم‌های نساجی، مس شهربابک و صنعت نفت آبادان به عنوان یکی از مدعیان صعود به لیگ برتر شناخته می‌شود.

شاگردان رضا عنایتی روز گذشته در هفته هفدهم لیگ دسته اول به مصاف پالایش نفت بندرعباس رفتند که این دیدار با نتیجه ۲ بر یک به سود میزبان به پایان رسید. این شکست، سومین باخت سایپا در فصل جاری بود و این تیم با ۲۵ امتیاز در رده چهارم جدول باقی ماند.

باشگاه سایپا که در رشته‌های ورزشی مختلف تیمداری می‌کند، در این فصل با مشکلات مالی جدی روبه‌رو بوده است. در هفته‌های اخیر بازیکنان تیم فوتبال این باشگاه به دلیل مطالبات عقب افتاده دست به اعتصاب زدند. در همین راستا، رضا عنایتی و دستیارانش نیز به باشگاه نوتیس داده‌اند تا مطالبات معوق خود را دریافت کنند.