روستاها در هرمزگان محور گردشگری و جذب گردشگر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از میراث فرهنگی و گردشگری هرمزگان، فائقه اتابک در جلسه ارزیابی تولید و اشتغالی روستاهای هدف گردشگری استان با اولویت تدروئیه و بخوان بیان داشت: با توجه به نامگذاری سال ۹۶ به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال و همچنین برنامه پنجم توسعه، طرح ارزیابی ظرفیت تولید و اشتغال در روستاهای مستعد با هدف رونق کسب و کار محلی و ایجاد اشتغال پایدار در روستاهای هدف گردشگری در دستور کار است.

وی با بیان اینکه اقدامات اجرایی در این دو روستا با ظرفیت مشترک دستگاههای مرتبط در سال جاری صورت می گیرد، افزود: با بهره گیری از تمهیدات همه جانبه، طرح های توسعه گردشگری در سال جاری در این روستاها اجرایی خواهد شد.

معاون گردشگری هرمزگان ادامه داد: برای بهره گیری مطلوب در حوزه گردشگری در این دو روستا، حداقل دو واحد اقامتگاه بوم گردی راه اندازی خواهد شد.

وی افزود: گردشگرانی که به مناطق روستایی سفر می کنند تا از جاذبه های طبیعی و اقلیمی روستاها دیدن کنند نباید دغدغه اسکان و پذیرایی در روستاها را داشته باشند بلکه باید بتوانند در محیطی مناسب در این مکان ها اقامت کنند.

اتابک با بیان اینکه در حوزه گردشگری با مشارکت ارگانهای مرتبط، طبق برنامه زمانبندی ظرفیت سازی و توانمند سازی جامعه محلی انجام می گیرد بر لزوم توسعه معابر روستایی در سال ۹۶تاکید کرد.

در ادامه اشکان مختاری معاون میراث فرهنگی هرمزگان افزود: رعایت معماری ویژه، حفظ بافت سنتی روستاهای هدف گردشگری و همچنین توجه به مقاوم سازی اولویت این اداره کل در مناطق هدف گردشگری است.