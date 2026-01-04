سوکی: آمادگی والدین پیش از فرزندآوری ضروری است

زهرا سوکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش نرخ باروری در دو دهه اخیر اظهار کرد: والدین باید با آمادگی جسمی، روانی، اقتصادی و اجتماعی وارد مسیر فرزندآوری شوند تا از پیامدهای منفی کاهش جمعیت جوان، افزایش سالمندان و فشار بر نظام سلامت جلوگیری شود.

وی ابراز کرد: آمادگی جسمی شامل ارزیابی سلامت مادر و پدر، کنترل بیماری‌های مزمن و مصرف مکمل‌های ضروری است. آمادگی روانی نیز با مهارت مدیریت استرس، حل مسئله و حمایت متقابل زوجین حاصل می‌شود. همچنین مدیریت مالی و برنامه‌ریزی اقتصادی پیش از فرزندآوری، از فشارهای مالی خانواده می‌کاهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان بر اهمیت آموزش و اطلاع‌رسانی فرهنگی و اجتماعی والدین تأکید کرد و گفت: والدین با درک نقش‌های خود، تعامل سالم با فرزندان و توجه به فضای مجازی و چالش‌های اجتماعی، می‌توانند محیطی شاد و سالم برای رشد کودکان فراهم کنند.

وی تصریح کرد: فرزندآوری آگاهانه، نه تنها موجب تربیت کودکان سالم و توانمند می‌شود، بلکه رضایت والدین و سلامت خانواده‌ها را افزایش داده و فشار بر نظام سلامت را کاهش می‌دهد.