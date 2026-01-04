دکتر یوسف فرخزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص فضای سبز کلانشهر اهواز از نظر تنوع گونههای گیاهی، بیان کرد: در حال حاضر، بخش قابل توجهی از فضای سبز کلانشهر اهواز به گونهای از درخت «کنوکارپوس» اختصاص یافتهاست که بر اساس گزارشهای موجود، سهم بسیار زیادی از پوشش گیاهی شهری را شامل میشود.
وی ادامهداد: یکی از علل کاشت این درختچهها، سبز بودن و مقاومت در برابر اقلیم گرم خوزستان است.
استادیار علوم باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز، با تأکید بر اهمیت توجه به تنوع پوشش گیاهی در استان، گفت: هرچند این گونه، گیاهی مقاوم و سازگار با شرایط اقلیمی منطقه است، اما غلبه تنها یک گونه در فضای سبز شهری، میتواند باعث کاهش تنوع زیستی و افزایش آسیبپذیری اکوسیستم در برابر تنشهای محیطی شود.
فرخزاد یادآور شد: برای کاهش پیامدهای منفی غلبه یک گونه در فضای سبز شهری، باید توجه ویژهای به تنوع زیستی داشت و گونههای بومی و سازگار استان خوزستان که نیاز به نگهداری کمی دارند را در کنار سایر گیاهان رشد و توسعه داد.
وی به انجام مطالعات پژوهشی بر روی گیاهان مقاوم و سازگار با شرایط اقلیمی استان خوزستان در دانشگاه شهید چمران اهواز، اشاره کرد و افزود: بخش عمدهای از پژوهشهای انجامشده در گروههای آموزشی دانشکده کشاورزی، بر چالشهای اقلیمی استان خوزستان ازجمله شوری آب و خاک، تنش کمآبی و دماهای بالای هوا متمرکز است.
استادیار علوم باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز، گفت: با توجه به اینکه تنوع زیستی، یکی از ارکان اصلی پایداری اکوسیستمهای شهری است، دانشگاه میتواند نقش کلیدی و مؤثری در این زمینه ایفا کند.
فرخزاد با بیان اینکه بسیاری از چالشهای فضای سبز شهری را میتوان با اتکاء به پژوهشهای انجامشده در دانشگاه شهید چمران اهواز برطرف کرد، افزود: تمرکز دانشگاه بر شناسایی، تکثیر و توسعه گونههای بومی و مقاوم میتواند، نقش مؤثری در بهبود وضعیت فضای سبز شهر ایفا کند.
فرخزاد درباره یکی از چالشهای پیش روی توسعه فضای سبز شهری، خاطرنشانکرد: خاکهای شهری بهدلیل فعالیتهای صنعتی و آلودگیهایی مانند فلزات سنگین، ریزپلاستیکها و ترکیبات حاصل از سوختهای فسیلی، نیازمند مدیریت و بازسازی علمی هستند.
وی تأکید کرد: در کنار طراحی اصولی، توجه همزمان به گیاه، خاک و اقلیم، شرط اساسی دستیابی به فضای سبز پایدار در شهر اهواز است.
استادیار علوم باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز، یادآور شد: دانشگاه شهید چمران اهواز، میتواند در فراهمآوردن دانش و راهکارهای علمی برای این هدف نقش مهمی داشته باشد.
نظر شما