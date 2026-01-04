خبرگزاری مهر، گروه استانها؛ اعتکاف، سنتی ریشهدار در فرهنگ دینی مسلمانان، بار دیگر در شهرستان بیجار جلوهای متفاوت به خود گرفته است؛ آئینی که از نوجوانان و دانشآموزان تا دانشجویان و بزرگسالان، همه را زیر سقف مسجد گرد هم آورده تا در روزگاری پرشتاب، فرصتی برای مکث، تأمل و بازگشت به خویشتن فراهم شود. د
ر این روزها، فضای مساجد بیجار حال و هوایی دیگر دارد؛ سجادههایی که کنار هم پهن شدهاند، زمزمه دعاهایی که با اشک و سکوت درهم آمیخته و چهرههایی که آرامش را نه در بیرون، بلکه در خلوت دل جستوجو میکنند.
اعتکاف برای بسیاری از معتکفان، تنها یک عبادت نیست، بلکه آغاز مسیری تازه در زندگی فردی و اجتماعی آنهاست.
اینجا فهمیدم چقدر از خودم دور شده بودم
یکی از معتکفان جوان که برای نخستینبار تجربه اعتکاف را پشت سر میگذارد، در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: قبل از آمدن به مسجد، فکر میکردم اعتکاف فقط عبادت و نماز خواندن است، اما وقتی وارد این فضا شدم، فهمیدم اعتکاف یعنی روبهرو شدن با خودت.
زهرا حسینی ادامه داد: در این سه روز، فرصت کردم به خیلی از تصمیمها و رفتارهایم فکر کنم؛ به چیزهایی که شاید در شلوغی زندگی اصلاً متوجهشان نبودم سکوت مسجد و فاصله گرفتن از تلفن همراه و فضای مجازی، باعث شد ذهنم آرامتر شود.
این معتکف جوان اضافه میکند: مهمترین چیزی که از اعتکاف گرفتم، آرامش بود آرامشی که مدتها دنبالش بودم و حالا فهمیدم باید از درون خودم شروعش کنم و قطعاً این تجربه را دوباره تکرار میکنم.
اعتکاف، فرصتی برای بازسازی روح و ایمان
یکی دیگر از معتکفان که از بانوان شرکتکننده در این مراسم معنوی است، اعتکاف را فرصتی برای بازسازی روح میداند و میگوید: ما درگیر مسئولیتهای مختلف زندگی هستیم؛ کار، خانواده، دغدغههای اقتصادی و اجتماعی، همه باعث میشود گاهی از خودمان و از خدا فاصله بگیریم.
لیلا کریمی گفت: اعتکاف به من یادآوری کرد که اگر ارتباطم با خدا درست باشد، خیلی از نگرانیها و اضطرابها کمرنگتر میشود. اینجا یاد گرفتم صبر، توکل و امید را دوباره تمرین کنم.
این بانوی معتکف تصریح کرد: فضای جمعی اعتکاف، همدلی خاصی ایجاد کرده است و وقتی میبینی آدمهایی با سن و شرایط مختلف کنار هم نشستهاند و همه یک خواسته دارند، احساس میکنی تنها نیستی و این حس، بسیار ارزشمند است.
اعتکاف برای من نقطه شروع دوباره بود
یک دانشآموز معتکف نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر، از تأثیر عمیق این مراسم بر نگاهش به زندگی میگوید: من به توصیه خانوادهام در اعتکاف شرکت کردم، اما حالا خوشحالم که این فرصت را از دست ندادم.
مبینا محمدی ادامه داد: در این چند روز، دعاها و سخنرانیها باعث شد به آیندهام جدیتر فکر کنم؛ اینکه چه مسیری را انتخاب کنم و چه انسانی میخواهم باشم. این فضا باعث شد انگیزهام برای بهتر شدن بیشتر شود.
این دانشآموز معتکف اضافه میکند: اعتکاف فقط برای بزرگترها نیست؛ ما نوجوانها هم به چنین فضاهایی نیاز داریم تا از فشارهای بیرونی فاصله بگیریم و با آرامش تصمیم بگیریم.
برگزاری اعتکاف در ۹ مسجد بیجار با رویکرد نسلمحور
در همین رابطه رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیجار، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال مراسم معنوی اعتکاف در ۹ مسجد شهرستان بیجار برگزار میشود و تلاش شده است با برنامهریزی دقیق، زمینه حضور اقشار مختلف مردم فراهم شود.
حجتالاسلام سعدالله جمادیان، افزود: اعتکاف در بیجار در سه بخش دانشآموزی، دانشجویی و بزرگسال برگزار میشود و برای هر گروه، برنامههای فرهنگی، آموزشی و معنوی متناسب با نیازهای همان قشر پیشبینی شده است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیجار تصریح کرد: حضور نوجوانان و جوانان در مراسم اعتکاف، یکی از نقاط قوت امسال است و نشان میدهد که این آئین معنوی همچنان جایگاه خود را در میان نسل جدید حفظ کرده است.
جمادیان خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری اعتکاف، صرفاً اجرای یک مراسم عبادی نیست، بلکه ایجاد بستر تربیتی، تقویت هویت دینی و پاسخ به نیازهای معنوی جامعه بهویژه نسل جوان است.
اعتکاف فرصتی برای بازسازی معنوی و هویتبخشی دینی بانوان است
مسئول امور بانوان مراسم معنوی اعتکاف شهرستان بیجار با اشاره به استقبال پررنگ بانوان از این آئین عبادی گفت: اعتکاف برای بانوان فرصتی ناب برای بازگشت به خویشتن، تقویت هویت دینی و تجربه آرامش عمیق معنوی در فضای جمعی و الهی است.
شهین مولودی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بانوان به دلیل نقش محوری در خانواده و جامعه، بیش از دیگران نیازمند فضاهایی برای بازیابی روحی و تقویت ارتباط قلبی با خداوند هستند و اعتکاف این بستر ارزشمند را به بهترین شکل فراهم میکند.
وی افزود: حضور بانوان در مراسم اعتکاف تنها یک عبادت فردی نیست بلکه یک جریان تربیتی و فرهنگی است که آثار آن به خانواده و تربیت نسل آینده نیز منتقل میشود. بسیاری از بانوان معتکف، مادرانی هستند که پس از این تجربه معنوی، با انگیزه و نگاه تازهتری به مسئولیتهای خانوادگی و اجتماعی خود بازمیگردند.
مسئول امور بانوان اعتکاف بیجار با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده برای این بخش گفت: در مراسم امسال تلاش شد برنامههای فرهنگی، معرفتی و تربیتی متناسب با نیازهای بانوان طراحی شود که شامل جلسات اخلاق، پاسخ به شبهات، حلقههای معرفتی، مشاورههای دینی و برنامههای ویژه مادر و فرزند بود.
مولودی تصریح کرد: فضای اعتکاف برای بانوان، فضایی امن، آرام و سرشار از همدلی است و همین موضوع باعث شده بانوان از اقشار و سنین مختلف با علاقه در این مراسم حضور پیدا کنند و حتی برخی برای نخستین بار طعم خلوت با خدا را در این آئین تجربه کنند.
وی با قدردانی از همکاری اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیجار و خادمان اعتکاف گفت: هماهنگی خوبی میان عوامل اجرایی وجود داشت و تلاش شد شرایطی فراهم شود تا بانوان با آسودگی خاطر در این مراسم شرکت کنند و تنها دغدغه آنها بهرهمندی معنوی از این فرصت الهی باشد.
مسئول امور بانوان اعتکاف بیجار در پایان تأکید کرد: اعتکاف میتواند نقطه آغاز یک تحول درونی برای بانوان باشد و امیدواریم تداوم این برنامهها، زمینهساز ارتقای معنویت، اخلاق و انس بیشتر با آموزههای دینی در سطح جامعه شود.
اعتکاف؛ سرمایهای معنوی برای جامعه
مراسم اعتکاف در بیجار امسال نیز با استقبال پرشور مردم همراه شده است؛ آئینی که فراتر از یک عبادت فردی، به سرمایهای اجتماعی و معنوی تبدیل شده و نقش مهمی در تقویت آرامش، همبستگی و معنویت جامعه ایفا میکند.
در روزگاری که بسیاری از افراد با فشارهای روانی و دغدغههای معیشتی دستوپنجه نرم میکنند، اعتکاف میتواند فرصتی برای بازگشت به درون، ترمیم روح و بازتعریف مسیر زندگی باشد. تجربه معتکفان نشان میدهد که این سه روز خلوت با خدا، میتواند آغازی برای تغییرات ماندگار در سبک زندگی فردی و اجتماعی باشد.
