سجاد گنج زاده که رقابت های لیگ برتر را به طور کامل زیر نظر گرفته است در گفتگو با خبرنگار مهر به ارزیابی عملکرد ورزشکاران در این لیگ پرداخت و گفت: هفته نخست رقابتهای لیگ برتر را پشت سر گذاشتیم و نکتهای که خیلی توجهها را به خود جلب کرد، حضور جوانان با انگیزه کنار با تجربهها بود. البته کاراته کاهای با تجربه آماده روی تاتامی لیگ حاضر شدهاند و برتری محسوسی بر جوانان داشتند و انگیزهای که در لیگ از کاراتهکاها شاهد بودیم، برای من جای خوشحالی زیادی دارد.
وی در مورد دعوت از کاراته کاهای حاضر در لیگ به اردوی تیم ملی گفت: مسابقات قهرمانی کشور برگزار شد، به جز مدال آوران تعداد زیادی از کاراته کاهایی که به هر نحوی موفق نشدند به مدال برسند و کادر فنی تشخیص داد برحسب اتفاق باختند، پتانسیل بالایی داشته و یا سابقه حضور در اردوی تیم ملی را در کارنامه دارد، را به مراحل بعدی مسابقات انتخابی دعوت کرد و در نهایت نفرات برتر در پایان دو مرحله انتخابی به همراه کاراته کاهایی که طلای قهرمانی کشور کسب کرده بودند، به اردو دعوت شدند. میخواهم بگویم به همه کاراته کاها به اندازه کافی فرصت داده شد.
سرمربی تیم ملی ادامه داد: در زمان برگزاری مسابقات قهرمانی کشور برخی کاراته کاها درگیر ویروسی بودند که در آن زمان شیوع پیدا کرده بود، اگر واقعاً در لیگ کاراتهکایی ببینیم که در لیگ شرایط ویژه ای دارد، حتماً مورد توجه قرار خواهد گرفت. در واقع کادر فنی نگاه ذره بینی خواهد داشت. تیم ملی ایران است و ارث پدری هیچکس نیست. هر ورزشکاری که آمادهتر باشد میتواند ملی پوش شده و افتخار کسب کند.
گنج زاده در مورد حضور دوباره برخی کاراته کای قدیمی از جمله بهمن عسگری، علی اصغر آسیابری و … در اردوی تیم ملی گفت: هر ورزشکاری نسبت به شرایط زندگی خود تصمیم میگیرد، این نفراتی هم که شما نام بردید شاید به دلایل مختلف مدتی از اردوی تیم ملی دور بودند، ولی در این دوره با قهرمانی کشور شروع خوبی داشتند و شاهد بودیم که برخی با تجربهها قدمهای ابتدایی را محکم برداشتند. ولی باید ببینیم در روندی که تعریف شده برای نفرات اصلی تیم ملی در آینده چه اتفاقی میافتد.
وی در خصوص آغاز اردوی تیم ملی و برنامههای پیش رو گفت: دور جدید تمرینات تیم ملی از روز یکشنبه آغاز شد. برای مسابقات کاراته وان گرجستان برخی نفرات به صورت شخصی ثبت نام کردهاند که مشکلی با حضور این نفرات نداریم، ولی تیم ملی برنامهای برای این رویداد ندارد. برای مراحل بعدی مانند چین و ایتالیا به امید خدا پس از بررسی جایگاه کاراته کاها در رنکینگ جهانی تصمیم نهایی را اتخاذ خواهیم کرد.
سرمربی تیم ملی در پایان گفت: اگر شرایط اعزام همه نفرات حاضر در اردو به این دو رویداد مهم فراهم شود، خیلی میتواند برای آمادگی نفرات ما برای مسابقات قهرمانی آسیا مؤثر باشد.
