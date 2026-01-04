ثبت سرعت ۴۶۱۳ مگابیت بر ثانیه با افتتاح سایت ۵G ایرانسل در رشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، مراسم بهرهبرداری از پروژههای ارتباطی اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، در استان گیلان، پنجشنبه ۱۱ دیماه ۱۴۰۴، با حضور دکتر سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوریاطلاعات، دکتر هادی حقشناس استاندار گیلان، مهندس حمید فتاحی جانشین وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری)، دکتر نیک محمد بلوچ زهی مشاور وزیر در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق روستایی و مجری طرح خدمات عمومی اجباری (USO)، مهندس میثم عابدی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، دکتر وحید یزدانیان معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات وزیر و سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران، مهندس غلامرضا امیدی معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات، جبار کوچکینژاد نماینده مردم رشت و خمام، دکتر محمد علیجانی نماینده مردم شهرستان املش و رودسر در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران استانی و منطقهای و اصحاب رسانه، در قالب جلسه شورای اداری استان در استانداری گیلان، به صورت آنلاین برگزار شد.
در این مراسم، پروژههای توسعه زیرساختهای ارتباطی ایرانسل در استان گیلان شامل افتتاح سایت نسل پنجم ارتباطی در شهر رشت، پروژه فیبرنوری منازل و کسبوکارها در شهر آستارا و سایت ارتباطی روستایی در روستای برمچه خمام با هدف افزایش پوشش اینترنت پرسرعت، ارتقای کیفیت شبکه، کاهش شکاف دیجیتال و توسعه دسترسی ارتباطی در مناطق شهری و روستایی استان به بهرهبرداری رسیدند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جلسه شورای اداری استان، با اشاره به پرتاب سه ماهواره پایا، کوثر و ظفر توسط دولت، بخش خصوصی و دانشگاهها، این دستاورد را نتیجه همافزایی، تخصص و کار تیمی دانست که افتخاری ملی برای کشور به همراه داشته است.
وی با اشاره به حمله سایبری پیچیده اخیر به اپراتورها، تأکید کرد این حمله در دو مرحله خارج و داخل کشور و با تکیه بر ظرفیتهای بومی مدیریت شد و این موضوع نشاندهنده تداوم چرخه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولید دانشبنیان، با وجود تحریمهاست.
هاشمی با تأکید بر اهمیت راهبردی حوزه ارتباطات، اظهار کرد: وزارت ارتباطات نهادی عمومی و در خدمت همه مردم است و توسعه زیرساختها و تصمیمات این حوزه باید آثار ملموس در زندگی روزمره شهروندان داشته باشد.
استاندار گیلان، در این جلسه، با اشاره به دستاوردهای اخیر کشور در حوزه فضایی از جمله پرتاب سه ماهواره ایرانی، این موفقیتها را نمادی از توانمندی فناورانه ایران دانست و با تأکید بر ظرفیتهای علمی و انسانی استان گیلان، نقش دانشگاهها، نخبگان و نیروی متخصص این استان را در توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد دیجیتال بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت گیلان با وجود محدودیتهای جغرافیایی، توان بالایی در پرورش استعدادهای علمی دارد.
وی با تأکید بر ظرفیتهای جغرافیایی، آبوهوایی و اقتصادی، استان گیلان را مستعد جذب سرمایهگذاری در حوزه فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال دانست و ایجاد دیتاسنترها را عاملی مؤثر در بومیسازی فناوری و ایجاد اشتغال پایدار برای دانشجویان و متخصصان عنوان کرد.
همچنین در این مراسم که مهندس محسن یوسفپور معاون توسعه فیبرنوری ایرانسل حضور داشت، مهندس مهدی رضایی معاون پروژه ایرانسل، درباره سرمایهگذاریهای انجام شده در این استان، توضیح داد: تاکنون ۶۰ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری برای توسعه شبکه ارتباطی در استان گیلان انجام شده که از این مقدار، ۷ هزار میلیارد ریال در دولت چهاردهم بوده است.
افتتاح سایت ۵G ایرانسل در شهر رشت
طی یک ارتباط آنلاین با سایت ارتباطی ۵G ایرانسل واقع در خیابان پست گلسار شهر رشت، ۱۷ مین سایت نسل پنجم ارتباطی شهر رشت با اعتباری معادل ۱۲۷ میلیارد ریال با دستیابی به سرعت دانلود ۴۶۱۳ مگابیت بر ثانیه، به طور رسمی افتتاح شد.
ایرانسل تاکنون در مجموع ۱۱۷۴ سایت نسل پنج را در ایران راهاندازی کرده که از این تعداد، ۲۳ سایت در استان گیلان قرار گرفتهاند.
ایرانسل، نخستین ارائهدهنده ۵G و رکورددار سرعت اینترنت ایران، از سال ۱۳۹۵، مطالعه فناوری نسل پنج را با همکاری مراکز دانشگاهی داخلی و شرکتهای معتبر بینالمللی آغاز کرد و توانست در شهریور ماه ۱۳۹۶، نمونه شبکه کامل ۵G را در حضور وزیر وقت ارتباطات، آزمایش کند.
ایرانسل، اول مردادماه ۱۳۹۹، نخستین سایت تجاری ۵G ایران را در پژوهشگاه ارتباطات و فناوریاطلاعات راهاندازی کرد که این سایت، توسط رئیسجمهوری وقت به صورت آنلاین افتتاح شد.
از تیرماه ۱۴۰۱، ایرانسل، بهعنوان اولین اپراتور، توسعه فراگیر ۵G در سراسر ایران را آغاز و در دیماه ۱۴۰۲، از شبکه ۵G-SA رونمایی کرد و همزمان با ثبت رکورد سرعت ۶.۵ گیگابیت بر ثانیه، رسماً وارد نسل ۵.۵ شبکه تلفن همراه شد.
در تیرماه ۱۴۰۳، بالاترین سرعت اینترنت ایران با عدد ۷.۵ گیگابیت بر ثانیه بر بستر شبکه ۵G-SA ایرانسل به ثبت رسید.
دیماه سال ۱۴۰۳، با حضور دکتر محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهوری و دکتر ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوریاطلاعات، قابلیت پیشرفته «تماس نسل پنجم یا New Calling ۵G» ایرانسل، بهصورت رسمی رونمایی شد.
روز ۱۹ مهر ۱۴۰۴، سایت ۵G ایرانسل در شهر شیراز، با دستیابی به رکورد سرعت دانلود ۴۱۴۳ مگابیت بر ثانیه در شبکه نسل پنج ایرانسل، در حضور وزیر ارتباطات و استاندار فارس، افتتاح شد.
پیش از این، روز ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴، همزمان با تولد ۱۹ سالگی ایرانسل، با حضور قائممقام وزیر ارتباطات، از پوشش کامل اینترنت نسل پنجم در شهر بابل رونمایی و بدین ترتیب بابل به عنوان نخستین «شهر تمام ۵G» ایران، توسط ایرانسل معرفی شد.
همچنین پیش از افتتاح سایت ۵G شهر رشت، در جدیدترین رویداد توسعه شبکه نسل پنج ایرانسل، ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴، سایت ۵G در شهر کرمان با حضور وزیر ارتباطات، به طور رسمی افتتاح شد.
افتتاح پروژه فیبرنوری ایرانسل در آستارا
در ادامه، با حضور مهندس علی درمانی فرماندار و حجتالاسلام محمدرضا صالحیان امام جمعه آستارا، پروژه فیبرنوری منازل و کسبوکارهای ایرانسل (FTTx) در این شهر، با دستیابی به سرعت دانلود ۹۴۹۵۸ مگابیت بر ثانیه و اعتباری بالغ بر ۴۵۰ میلیارد ریال و به طول ۲۸ کیلومتر، افتتاح شد.
این میزان فیبرکشی، جمعیتی بالغ بر ۱۸ هزار و ۱۸۲ خانوار را در آستارا تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار داده و باتوجه به طی عملیات حفاری و سایر مراحل عملیات اجرایی، مردم و کسبوکارها میتوانند با ارائه درخواست، از اینترنت پرسرعت فیبرنوری ایرانسل در این شهر، بهرهمند شوند.
پروژههای توسعه فیبرنوری ایرانسل، در بیش از ۱۷۰ شهر کشور ادامه دارد و در حال حاضر، امکان ارائه سرویس فیبر نوری در شهرهای تهران، شیراز، بابل، اراک، شهر جدید صدرا، تبریز، کرج، جویبار، شاهرود، ورامین، محمدشهر، ماهدشت، گلستان، امیرکلا، چهاردانگه، قائم شهر، شازند، گلسار، کمالشهر و شهریار وجود دارد و مشترکان تجربه ارتباط اینترنتی با سرعت و کیفیت بالاتر نسبت به بقیه سرویسها و پایداری و ثبات ارتباط اینترنتی را تجربه میکنند.
سرویس اینترنت پرسرعت ثابت مبتنی بر فیبر نوری ایرانسل، اردیبهشتماه ۱۴۰۲، طی مراسمی توسط رئیسجمهوری وقت افتتاح شد.
ایرانسل در مردادماه ۱۴۰۲، موافقتنامه پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی (UNSP) را از وزیر وقت ارتباطات و فناوریاطلاعات دریافت کرد و رسماً به جمع ارائهدهندگان خدمات ارتباطی ثابت مبتنی بر فیبر نوری (FTTx) و سایر خدمات ارتباطی موضوع مصوبه فوق، پیوست.
بهمنماه ۱۴۰۲، پوشش اینترنت پرسرعت فیبر نوری ایرانسل برای منازل و کسبوکارها (FTTx) در شهر بابل استان مازندران، بهعنوان نخستین شهر، با حضور وزیر ارتباطات وقت، تکمیل شد.
ایرانسل در تیرماه ۱۴۰۳، موفق شده بود رکورد سرعت دانلود ۸ گیگابیت بر ثانیه را بهعنوان بالاترین سرعت اینترنت ایران، در شبکه فیبر نوری خود، ثبت کند.
افتتاح سایت ارتباطی روستایی ایرانسل در روستای برمچه خمام استان گیلان
همچنین در بخش دیگری از این مراسم، با افتتاح سایت جدید ارتباطی در روستای برمچه خمام، با حضور مهندس عصمت محمد دوست فرماندار خمام، ۱۵۰۰ نفر جمعیت در قالب ۵۰۰ خانوار، تحت پوشش اینترنت پرسرعت ایرانسل قرار گرفتند.
با راهاندازی این سایت ارتباطی روستایی که با هدف گسترش پوشش شبکه در مناطق روستایی، ارتقای کیفیت خدمات و تحقق عدالت ارتباطی و کاهش شکاف دیجیتال صورت گرفته است، روستاهای برمچه پائین محله و برمچه بالا محله و خاجان چهار دانگ واقع در شهرستان رشت استان گیلان، با اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیارد ریال از محل طرح توسعه روستایی وزارت ارتباطات (USO)، تحت پوشش اینترنت پرسرعت ایرانسل قرار گرفتند.
ایرانسل، با هدف توسعه بیش از پیش زیرساختهای ارتباطی و افزایش پوشش اینترنت پر سرعت، بیش از ۹۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار داده که این آمار در شهرهای بزرگ ۱۰۰ درصد و در شهرهای دیگر نیز نزدیک به این میزان است.
اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، برای تکمیل پوشش ارتباطی کشور، علاوه بر روستاهایی که بر اساس برنامهریزی هدفمند، تحت پوشش قرار میدهد، پروژه بزرگ USO (خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوریاطلاعات) را در شهرها و روستاهای ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوریاطلاعات، پیش برده و با نصب و راهاندازی یا ارتقای تکنولوژی سایتهای ارتباطی، روستاهای بالای ۲۰ خانواری را که طبق برنامه وزارت ارتباطات به ایرانسل واگذار شدهاند، تحت پوشش اینترنت پرسرعت تلفنهمراه، قرار داده است.
