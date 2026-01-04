به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، سالار قاسمی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزشوپرورش استثنایی، در نشست صمیمی با دانشجومعلمان رشته آموزش کودکان با نیازهای ویژه دانشگاه فرهنگیان که در محل این سازمان برگزار شد، با اشاره به جایگاه سازمان آموزشوپرورش استثنایی گفت: هیچ بخشی از وزارت آموزشوپرورش به اندازه سازمان آموزشوپرورش استثنایی، تخصصی، علمی و فنی نیست و این سازمان از تخصصیترین بخشهای این وزارتخانه به شمار میرود.
وی افزود: سازمان آموزشوپرورش استثنایی تنها بخش وزارت آموزشوپرورش است که دارای پژوهشکده تخصصی است و این موضوع نشان میدهد که برنامهها و سیاستهای این سازمان باید بر پایه پژوهشهای ملی و بینالمللی طراحی و اجرا شود.
قاسمی با اشاره به اساسنامه سازمان آموزشوپرورش استثنایی اظهار کرد: در اساسنامه این سازمان، مأموریتها بهصورت دقیق مشخص شده و بر همین اساس، برنامه تحولی چهارساله سازمان آموزشوپرورش استثنایی کشور تدوین شده است.
وی ادامه داد: نخستین مأموریت سازمان، طراحی نظام آموزشی، پرورشی و توانبخشی بهگونهای است که ناتوانیهای ذهنی و جسمی کودکان و دانشآموزان با نیازهای ویژه جبران شود و این دانشآموزان پس از طی مراحل تحصیلی، بتوانند متناسب با شرایط خود به موقعیت اجتماعی و اقتصادی مناسب دست یابند.
رئیس سازمان آموزشوپرورش استثنایی کشور، دومین مأموریت این سازمان را اصلاح و بهروزرسانی مستمر آموزشوپرورش استثنایی با توجه به روشهای نوین جهانی و نیازهای روز دانشآموزان با نیازهای ویژه عنوان کرد.
معاون وزیر با اشاره به اهمیت مهارتآموزی دانشآموزان با نیازهای ویژه گفت: سومین مأموریت سازمان این است که آموزش و پرورش گروههای مختلف کودکان و دانشآموزان با نیازهای ویژه در همه دورههای تحصیلی، برمبنای آموزشهای حرفهای و مهارتی باشد و چهارمین مأموریت سازمان، کمک به پیشگیری از بروز ناتوانیهای جسمی و ذهنی پیش از تولد، هنگام تولد و پس از تولد است.
معاون وزیر در پایان تأکید کرد: امروز در جهان، یکی از شاخصهای مهم ارزیابی تحول در نظامهای آموزشی و میزان توسعهیافتگی کشورها، توجه به دانشآموزان با نیازهای ویژه و خانوادههای آنان و سطح خدمات ارائهشده به این گروه است.
نظر شما