به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، سالار قاسمی، در برنامه تلویزیونی «صف اول» با اشاره به اجرای برنامه ملی سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان اظهار کرد: این طرح یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان برای شناسایی به‌موقع نیازهای آموزشی کودکان و تحقق عدالت آموزشی است.

وی با بیان اینکه امسال بیش از یک میلیون و ۱۲۰ هزار نوآموز تحت پوشش طرح سنجش قرار گرفته‌اند، افزود: تاکنون بیش از ۹۹ درصد نوآموزان نوبت‌گیری کرده‌اند و حدود ۹۵ درصد ارزیابی‌ها نیز به پایان رسیده است. خانواده‌هایی که هنوز برای سنجش فرزند خود اقدام نکرده‌اند، باید هرچه سریع‌تر این فرآیند را تکمیل کنند تا ثبت‌نام در مدارس بدون مشکل انجام شود.

قاسمی با تشریح مراحل سنجش نوآموزان گفت: در این طرح، وضعیت هوش، بینایی، شنوایی، توانایی‌های جسمی ـ حرکتی و اختلال طیف اوتیسم کودکان ارزیابی می‌شود تا نیازهای ویژه آنان پیش از ورود به مدرسه شناسایی و خدمات آموزشی و توانبخشی متناسب ارائه شود.

رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی کشور با اشاره به افزایش شناسایی کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم، از توسعه برنامه‌های حمایتی این سازمان خبر داد و افزود: تولید محتوای آموزشی تخصصی، تربیت معلمان ویژه، آموزش خانواده‌ها و احداث مدارس تخصصی اوتیسم از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان در این حوزه است. به گفته وی، عملیات ساخت ۱۰ مدرسه ویژه اوتیسم دیگر در کشور آغاز شده است.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای کاهش سن غربالگری کودکان خبر داد و گفت: با همکاری سازمان تعلیم و تربیت کودک، سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، تلاش می‌شود فرآیند شناسایی اختلالات رشدی از سنین دو تا سه سالگی آغاز شود تا امکان مداخله زودهنگام و اثربخش فراهم شود.

قاسمی در ادامه به موضوع جهش تحصیلی اشاره کرد و گفت: این امکان تنها برای دانش‌آموزان دارای استعداد برتر و پس از انجام ارزیابی‌های تخصصی فراهم است. وی از خانواده‌ها خواست از وارد کردن فشار غیرضروری به فرزندان خود برای استفاده از این ظرفیت خودداری کنند.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به تداوم خدمات سازمان در دوران جنگ تحمیلی اخیر نیز اظهار کرد: با وجود شرایط خاص کشور، خدمات آموزشی و توانبخشی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه بدون وقفه ادامه یافت و بیش از ۹۰۰ محتوای آموزشی تخصصی از طریق شبکه آموزش در اختیار دانش‌آموزان و خانواده‌ها قرار گرفت. همچنین پنج هزار نفر از کارکنان و معلمان، فرآیند سنجش نوآموزان را در مراکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله رشدی تربیتی بدون وقفه دنبال کردند.

رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی کشور در پایان از اختصاص یک هزار میلیارد تومان اعتبار برای تأمین رایگان سرویس ایاب و ذهاب دانش‌آموزان استثنایی خبر داد و گفت: این اعتبار با هدف کاهش بخشی از دغدغه‌های خانواده‌ها و تسهیل دسترسی دانش‌آموزان به خدمات آموزشی پیش‌بینی شده است.