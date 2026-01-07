  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۴۰

حضور سه نماینده تنیس ایران در رقابت‌های سطح یک قاره آسیا

حضور سه نماینده تنیس ایران در رقابت‌های سطح یک قاره آسیا

رقابت‌های تنیس سطح اول آسیا تحت نظر فدراسیون این قاره و در رده سنی کمتر از ۱۴ سال در شرایطی به میزبانی بحرین برگزار می‌شود که سه نماینده ایران در آن حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، با دعوت فدراسیون تنیس آسیا آیلین محمدیان‌فر، ساغر سالکی‌فر و امیر حسین حسنی تنیسورهای ایرانی هستند که در این رویداد به میدان خواهند رفت.

این رقابت‌ها در بالاترین سطح تنیس قاره پهناور آسیا و در این رده سنی برگزار خواهد شد که تنیسورهای حاضر از ۲۸ دیماه در بحرین کار خود را آغاز خواهند کرد.

گفتنی است با اعلام فدراسیون تنیس آسیا محمد مهذب‌نیا نیز به عنوان مربی کمتر از ۱۴ سال آسیا انتخاب و معرفی شده و با حضور در این رویداد، عملکرد بازیکنان آسیایی حاضر در این رقابت‌ها را نظارگر خواهد بود.

کد خبر 6716340

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه