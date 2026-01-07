به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، با دعوت فدراسیون تنیس آسیا آیلین محمدیان‌فر، ساغر سالکی‌فر و امیر حسین حسنی تنیسورهای ایرانی هستند که در این رویداد به میدان خواهند رفت.

این رقابت‌ها در بالاترین سطح تنیس قاره پهناور آسیا و در این رده سنی برگزار خواهد شد که تنیسورهای حاضر از ۲۸ دیماه در بحرین کار خود را آغاز خواهند کرد.

گفتنی است با اعلام فدراسیون تنیس آسیا محمد مهذب‌نیا نیز به عنوان مربی کمتر از ۱۴ سال آسیا انتخاب و معرفی شده و با حضور در این رویداد، عملکرد بازیکنان آسیایی حاضر در این رقابت‌ها را نظارگر خواهد بود.