به گزارش خبرنگار مهر، در پی شرایط خاص کشور رقابت‌های بین‌المللی پدل FIP Bronze به تعویق افتاد اما میزبانی آن همچنان در اختیار ایران است و لغو نشده است.

بر اساس اعلام فدراسیون تنیس این رقابت‌ها که با هماهنگی و موافقت فدراسیون جهانی پدل برنامه‌ریزی شده بود قرار بود در دو هفته متوالی و به میزبانی شهر تهران برگزار شود. اهمیت این رویداد از آن جهت بود که برای نخستین‌بار ایران در تقویم رسمی مسابقات FIP Bronze قرار می‌گرفت و می‌توانست میزبان ورزشکارانی از سراسر جهان باشد؛ اتفاقی که گام مهمی در توسعه رشته پدل در کشور محسوب می‌شود.

با این حال شرایط اخیر و بروز بحران‌هایی که بر زیرساخت‌های ورزشی و روند آماده‌سازی تأثیر گذاشته باعث شده زمان برگزاری این مسابقات به تعویق بیفتد.

شاهرخ کشاورز دبیر فدراسیون تنیس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تایید این خبر در خصوص تاریخ جدید برگزاری این رویداد جهانی اظهار کرد: این تعویق به معنای لغو میزبانی نیست و ایران همچنان به‌عنوان میزبان رسمی این رقابت‌ها شناخته می‌شود ولی هنوز درباره تاریخ جدید برگزاری این رویداد تصمیم گیری نشده است.

وی افزود: رایزنی‌ها با فدراسیون جهانی ادامه خواهد داشت تا زمان جدیدی برای برگزاری مسابقات تعیین شود. زمانی که بتواند هم شرایط مناسب برای حضور تیم‌های خارجی را فراهم کند و هم استانداردهای لازم برای یک میزبانی بین‌المللی رعایت شود. تمام تلاش فدراسیون تنیس همواره این بوده که بتواند بهترین میزبانی‌ها را ارائه کند.

دبیر فدراسیون تنیس در خصوص روند آماده سازی تیم دیویس کاپ ایران برای حضور در رقابت‌های پیش رو گفت: با مشخص شدن تیم‌های حاضر در گروه ۳ دیویس‌کاپ آسیا و اقیانوسیه، حریفان تیم دیویس کاپ کشورمان در این مسابقات اعلام شد که بر اساس آن تیم ملی کشورمان در این دوره از رقابت‌ها با تیم‌های ویتنام، اردن، سنگاپور، عربستان، اندونزی، مالزی و ازبکستان همگروه است.

کشاورز خاطر نشان کرد: از آنجایی که بخشی از کمپ تیم ملی در جریان جنگ رمضان آسیب دیده هنوز تمرینات تیم ملی را آغاز نکردیم ولی تمهیدات لازم انجام شده و قرار نیست مشکل خاصی در روند آماده سازی تیم به وجود بیاد.