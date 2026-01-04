۳ بازیکن ذوب آهن جدا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در پی اتمام نیم‌فصل نخست مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور، باشگاه ذوب‌آهن اصفهان در راستای اعمال تغییرات در فهرست بازیکنان، با سه بازیکن خود قطع همکاری کرد.

از این رو شایان مصلح، محمدجواد محمدی و آریا برزگر بازیکنانی هستند که به‌صورت قطعی از جمع سبزپوشان اصفهانی جدا شده‌اند و دیگر در تمرینات این تیم حضور ندارند.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که کادر فنی ذوب‌آهن در حال بررسی وضعیت تیم برای حضور هرچه بهتر در نیم‌فصل دوم رقابت‌های لیگ برتر است و به نظر می‌رسد این جدایی‌ها در چارچوب برنامه‌های فنی و تاکتیکی باشگاه و با هدف تقویت نقاط موردنظر صورت گرفته باشد.

گفته می‌شود باشگاه ذوب‌آهن در روزهای آینده نسبت به جذب بازیکنان جدید اقدام خواهد کرد تا ترکیب این تیم برای ادامه فصل با شرایط مطلوب‌تری دنبال شود. هنوز جزئیات بیشتری درباره مقصد بعدی این سه بازیکن و لیست نقل‌وانتقالات زمستانی ذوب‌آهن اعلام نشده است.