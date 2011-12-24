به گزارش خبرنگار مهر، ذوب‌آهن اگرچه در فصل جاری مهرههای خوبی را جذب کرد اما اتفاقات و حاشیه‌های مختلف پیرامون این تیم اصفهانی در طول نیم فصل نخست و حتی پیش از آن اجازه نداد، تیم اصفهانی آنگونه که باید در مسابقات لیگ برتر درخشش داشته باشد. ذوب آهن با توجه به مشکلات مالی که در طول فصل داشت عملکرد چندان خوبی را در نیم فصل اول رقابتها نداشت و در ادامه اگر می‌خواهد حرفی برای گفتن داشته باشد باید فکری به حال مشکلات متعدد خود کند.

اتفاقات ابتدای فصل و درگیری لفظی سرمربی و مدیرعامل

نخستین جرقه اتفاقات ذوب‌آهن روز نخست تمرینات ذوب‌آهن خورد روزی که قرار بود تمرینات ذوب‌آهن با صلوات و قربانی گوسفند در ورزشگاه ملت اصفهان آغاز شود اما به دلیل اختلاف نظر سرمربی ذوب‌آهن با مدیرعامل وقت این باشگاه، این مسئله صورت نگرفت.

پس از آن حواشی بسیاری در مورد تیم اصفهانی به گوش رسید و تمرینات آن با یک هفته تاخیر آغاز شد، تاخیری که کادر فنی ذوب‌آهن بارها در طول فصل از آن یاد کردند و یکی از دلایل ناکامی خود را این تاخیر در تمرینات بدنسازی تیم عنوان کردند.

برکناری مدیرعامل و آغاز مشکلات دوباره

پس از آن و چند هفته بعد خبر رسید که مدیرعامل ذوب‌آهن به یک باره از کار خود برکنار شده و با این خبر بازیکنان، کادر فنی و تیم ذوب‌آهن در حاشیه ناشی از این مسئله، هفته‌ها به سر بردند و پس از کش و قوسهای پیرامون انتخاب مدیرعامل، سرانجام ابراهیمی به عنوان مدیرعامل ذوب‌آهن انتخاب شد تا مدیرعامل جدید در صدد آشنایی با وضع موجود ورزش ذوب‌آهن برآید و همین مسئله هفته‌ها طول کشید. شاید بتوان مدعی شد برخی مشکلات مالی ذوب‌آهن در حال حاضر به اتفاقات ابتدای فصل این تیم اصفهانی بازمی‌گردد.

مشکلات مالی ذوب‌آهن؛ چاهی که همچنان قربانی می‌گیرد

ذوب‌آهن از ابتدای فصل با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کرد اما این مشکلات با ادامه نتایج تیم اصفهانی کم‌کم رسانه‌ای شد و کار را به جایی رساند که بازیکنان این تیم در اعتراض به عدم پرداخت معوقات خود چند روز قهر کردند و سر تمرین هم نیامدند.

این در حالی بود که باشگاه اصفهانی در سالهای گذشته همواره یکی از منظم‌ترین باشگاه‌های کشور از نظر پرداخت معوقات بازیکنان بوده و این مسئله برای بازیکنان این تیم که عمدتا سالها در ذوب‌آهن حضور داشتند، غیرعادی بود. انتظارات ذوبی‌ها همچنان برآورده نمی‌شد و جایگاه این تیم در جدول رده‌بندی هفته به هفته بدتر می‌شد تا در پایان نیم فصل مسابقات لیگ برتر، نایب قهرمان آسیا به جایگاه ششم جدول رده‌بندی اکتفا کند.

ذوبی‌ها در حال حاضر همچنان از بی‌پولی می‌نالند و خبر رسیده که اداره کل تربیت بدنی نیز مبلغی از بودجه این باشگاه را که قرار بود به حساب اداره کل واریز و از آنجا به باشگاه ذوب‌آهن برسد، تحت عنوان بدهی‌های سابق به باشگاه نداده تا مشکلات مالی این تیم همچنان ادامه داشته باشد، مشکلاتی که تاثیر مستقیمی بر عملکرد بازیکنان این تیم در فصل جاری گذاشته است.

جای خلعتبری پر نشد

تیم فوتبال ذوب آهن لیگ یازدهم را در حالی آغاز کرد که محمدرضا خلعتبری ستاره تاثیرگذار خود را از دست داده بود و به جای او هوار ملا محمد ۷۰۰ میلیونی را خریداری کرده بود. اگرچه خلعتبری در طول سالها حضور خود در ذوب‌آهن ستاره پرحاشیه تیم اصفهانی بود اما همه قبول دارند که تاثیر نبود این بازیکن در تیم ذوب‌آهن طی دیدارهای نیم فصل نخست تیم اصفهانی کاملا مشخص است و هوار ملا محمد عراقی اصلا نتوانسته جای او را در ترکیب اصلی ذوب‌آهن پر کند؛ فراموش نکنیم که خلعتبری هم در الغرافه آنچنان درخشش نداشته و تاکنون با لباس تیم جدیدش آنچنان موفق ظاهر نشده است. به هر حال بسیاری نبود خلعتبری را در نتایج ذوب‌آهن کاملا تاثیرگذار می‌دانند.

آغاز بد لیگ

ذوب آهن فصل را با تساوی خارج از خانه ۲ بر۲ برابر راه آهن آغاز کرد. ذوبی‌ها در هفته دوم و در خانه تن به شکست یک بر صفر برابر تراکتور قلعه نویی دادند تا امسال بر خلاف سالهای پیش آغازی ناامید کننده در لیگ برتر داشته باشند. این در حالی بود که ذوب‌آهن به دلیل حفظ ترکیب اصلی خود در لیگ همواره یکی از تیمهایی بود که امتیازات هفته‌های نخست مسابقات لیگ برتر را ذخیره می‌کرد. ذوب آهن البته تا قبل از هفته یازدهم و دیدار برابر استقلال عملکرد خوبی را از خود برجای گذاشته بود و اگر این تیم در چند دیدار در دقیقه ۹۰ گل تساوی را دریافت نمی‌کرد حتی می‌توانست امتیازات بیشتری نیز به دست آورد.

اما شاید بتوان شروع بحران نتیجه گیری را در ذوب آهن از دیدار هفته یازدهم این تیم و شکست خانگی آنها برابر استقلال در اصفهان قلمداد کنیم، این تیم در دیدار با استقلال کهکشانی با ارائه یک بازی ضعیف در خانه 2 بر صفر مغلوب این تیم شد تا وارد بحران شود. پس از آن بازی بود که بازیکنان ذوب آهن شروع به انتقاد از وضعیت مالی باشگاه کردند و مصاحبه‌های بازیکنان ذوب آهن مبنی بر پرداخت نشدن حقوق معوقه یکی پس از دیگری در رسانه‌ها منتشر می‌شد.

حذف از آسیا؛ وداع با جام حذفی و خداحافظی با قهرمانی

ذوبی‌ها اگرچه در طول سه سال گذشته در شگفتی‌سازی در مسابقات لیگ رکورد شکستند اما امسال هم در ناکامی در مسابقات خود رکوردزنی کردند. آنها بعد از خداحافظی با مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در دیداری که می‌توانستند پیروزی را از آن خود کنند، با جام حذفی هم وداع کردند و در لیگ برتر به جایگاه ششم اکتفا کردند که به دیدارهای آینده خود امیدوار باشند.

آماری از نتایج ذوب‌آهن در لیگ برتر

ذوب آهن در ۱۷ بازی که در نیم فصل اول رقابت‌ها انجام داده ۵ پیروزی، ۹ تساوی و ۳ شکست را در کارنامه خود ثبت کرد. ذوب آهن در پنج دیدار برابر سایپا، فولاد، مس سرچشمه، صبای قم و مس کرمان به پیروزی رسید و سه دیدار خانگی نیز برابر تراکتورسازی، استقلال و صنعت نفت آبادان را واگذار کرد ضمن اینکه در ۹ دیدار برابر تیمهای راه آهن، ملوان، پرسپولیس، شاهین، نفت تهران، شهرداری تبریز، داماش گیلان، فجرسپاسی و سپاهان تن به تساوی دادند.

ابراهیم‌زاده همچنان به رکوردزنی خود می‌نازد

نکته جالب در مورد ذوب آهن اینکه این تیم در تمامی دیدارهای خارج از خانه خود شکستی نداشته و نیم فصل اول را بدون شکست در خارج از خانه به پایان رساند. این مسئله باعث شده که سرمربی این تیم با وجود انواع ناکامی‌های مختلف ذوب‌آهن که البته در آن کمترین نقش را داشته، همچنان بر رکورد خود بر عدم باخت در دیدارهای خارج از خانه تاکید می‌کند.

- نتایج کامل تیم فوتبال ذوب آهن در نیم فصل اول رقابت‌های لیگ برتر به شرح زیر است:

* راه آهن شهرری 2 - ذوب آهن اصفهان 2

* ذوب آهن اصفهان صفر - تراکتورسازی تبریز یک

* سایپای البرز صفر - ذوب آهن اصفهان یک

* ذوب آهن اصفهان یک - فولاد خوزستان صفر

* ملوان بندرانزلی 3 - ذوب آهن اصفهان 3

* ذوب آهن اصفهان 2 - پرسپولیس 2

* شاهین بوشهر یک - ذوب آهن اصفهان یک

* ذوب آهن اصفهان یک - مس سرچشمه صفر

* ذوب آهن یک - نفت تهران یک

* صبای قم صفر - ذوب آهن اصفهان یک

* ذوب آهن اصفهان صفر - استقلال 2

* شهرداری تبریز صفر - ذوب آهن اصفهان صفر

* ذوب آهن اصفهان یک - صنعت نفت آبادان 3

* داماش گیلان یک - ذوب آهن اصفهان یک

* ذوب آهن اصفهان یک - فجرشهید سپاسی شیراز یک

* سپاهان اصفهان یک - ذوب آهن اصفهان یک

* ذوب آهن اصفهان یک - مس کرمان صفر