محمد حسین ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری رویداد ۷۰ روز نیکوکاری با شعار از میلاد تا محراب در استان سمنان خبر داد و اظهار داشت: این پویش از ۱۳ دی ماه آغاز و تا ۲۰ اسفند سال جاری ادامه دار خواهد بود.

وی افزود: تامین سبد نیازهای مددجویان، ارزاق ماه مبارک رمضان، ملزومات شب عید، جهیزیه و مایحتاج ضروری مددجویان از اهداف این طرح است.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه این پویش از میلاد امام علی (ع) تا شهادت امام علی (ع) تعریف شده است، ابراز داشت: این پویش فرصتی برای تأمین لباس و کفش عید نوروز، ارزاق ماه مبارک رمضان، درمان، جهیزیه، وسایل زندگی، تعمیر، ساخت و خرید مسکن نیازمندان است.

ذوالفقاری ادامه داد: علاقه مندان برای شرکت در این پویش می توانند کالای نقدی و هدایای غیر نقدی خود رای به دفاتر نیکوکاری یا مراکز کمیته امداد شهرستان ها اهدا کنند.

وی افزود: شماره کارت استانی ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۴۳۸ و همچنین کد دستوری: #۰۲۳*۸۸۷۷* آماده دریافت وجه نقدی خیران است.