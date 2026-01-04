پایداری جو در خوزستان تا اواسط هفته

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر به بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی اشاره کرد و گفت: تا اواسط هفته جوی پایدار بر استان حاکم است و پدیده غالب در این ایام غبارصبحگاهی برای شهرهای صنعتی و بزرگ و مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در اغلب نقاط استان به ویژه جاده‌های مواصلاتی می‌باشد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: طی امروز همچنان سرعت وزش بادها در مناطق شمال غربی، غربی، جنوبِ غربی، جنوبی و تا حدودی مناطق جنوبِ شرقی و مرکزی به صورت متوسط و همراه با تندبادهای لحظه‌ای خواهد بود که احتمال تأثیر گرد و خاک در این مناطق نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: همچنین روند کاهش دما (به ویژه دمای شبانه) در کل استان و احتمال یخ زدگی سطح زمین در مناطق شمالی و شرقی تا فردا ادامه دارد و سپس با شیب ملایمی روند افزایشی خواهد داشت.

به گفته مدیرکل هواشناسی خوزستان، شمال خلیج فارس تا روز دوشنبه مواج است.

سبزه زاری با بیان اینکه در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۲۰.۶ و کمینه دمای ۶.۱ درجه سانتیگراد رسیده است، تصریح کرد: همچنین در این بازه زمانی، هندیجان با دمای ۲۳.۲ و ایذه و دزپارت (دهدز) با دمای ۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.