۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۷

تداوم فعالیت سامانه بارشی در خوزستان

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان از تداوم فعالیت سامانه بارشی تا اواسط وقت فردا خبر داد.

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین پیش بینی‌های هواشناسی خوزستان بیان کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی فعالیت سامانه بارشی تا اواسط وقت فردا در استان تداوم خواهد داشت و در سواحل و مناطق جنوبِ غربی، جنوبی، جنوبِ شرقی و تا حدودی شرقی استان سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط به همراه تندبادهای لحظه‌ای (به ویژه فردا)، احتمال بارش برف در ارتفاعات و مه گرفتگی پس از بارندگی خواهد شد.

وی افزود: در بقیه مناطق نیز احتمال بارش‌های پراکنده و نقطه‌ای دور از انتظار نیست.

به گفته مدیرکل هواشناسی خوزستان، در این مدت شمال خلیج فارس نیز مواج و متلاطم و همراه با رگبار و رعدوبرق خواهد بود.

سبزه زاری با بیان اینکه از بامداد شنبه تا دوشنبه کاهش محسوس دمای شبانه در اغلب نقاط استان را خواهیم داشت، ادامه داد: همچنین وقوع دماهای صفر، زیر صفر و یخبندان سطح زمین در مناطق مرتفع شرقی و شمالِ شرقی پیش بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: در شبانه روز گذشته آبادان با دمای ۱۸.۴ درجه و دزپارت با دمای چهار درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۱۵.۵ درجه و کمینه دمای ۷.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.

