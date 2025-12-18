تداوم فعالیت سامانه بارشی در خوزستان

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین پیش بینی‌های هواشناسی خوزستان بیان کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی فعالیت سامانه بارشی تا اواسط وقت فردا در استان تداوم خواهد داشت و در سواحل و مناطق جنوبِ غربی، جنوبی، جنوبِ شرقی و تا حدودی شرقی استان سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط به همراه تندبادهای لحظه‌ای (به ویژه فردا)، احتمال بارش برف در ارتفاعات و مه گرفتگی پس از بارندگی خواهد شد.

وی افزود: در بقیه مناطق نیز احتمال بارش‌های پراکنده و نقطه‌ای دور از انتظار نیست.

به گفته مدیرکل هواشناسی خوزستان، در این مدت شمال خلیج فارس نیز مواج و متلاطم و همراه با رگبار و رعدوبرق خواهد بود.

سبزه زاری با بیان اینکه از بامداد شنبه تا دوشنبه کاهش محسوس دمای شبانه در اغلب نقاط استان را خواهیم داشت، ادامه داد: همچنین وقوع دماهای صفر، زیر صفر و یخبندان سطح زمین در مناطق مرتفع شرقی و شمالِ شرقی پیش بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: در شبانه روز گذشته آبادان با دمای ۱۸.۴ درجه و دزپارت با دمای چهار درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۱۵.۵ درجه و کمینه دمای ۷.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.