محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا اواسط هفته آینده جوی نسبتاً پایدار در اغلب مناطق استان حاکم است و پدیده غالب غبار صبحگاهی در شهرهای پرجمعیت استان خواهد بود.

وی اعلام کرد: همچنین طی امروز و فردا (به ویژه بعد از ظهر فردا)، سرعت وزش باد در مناطق شمالِ غربی، غربی، جنوب غربی و تا حدودی مرکزی استان به صورت متوسط و همراه با تندبادهای لحظه‌ای خواهد بود؛ لذا احتمال خیزش گردوخاک‌های محلی و موقتی طی ساعاتی از بعد از ظهرها در این مناطق وجود دارد.

به گفته مدیرکل هواشناسی خوزستان، شمال خلیج فارس از فردا تا روز دوشنبه مواج است.

سبزه زاری با اشاره به جریانات جوی استان گفت: در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۴۰.۹ و ایذه با دمای ۱۱.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین وخنک ترین نقاط استان گزارش شده اند.

وی ادامه داد: در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۳۹.۶ و کمینه دمای ۱۸ درجه سانتیگراد رسیده است.