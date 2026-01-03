روند کاهش دمای هوا و افزایش مه تا اواسط هفته در خوزستان ادامه دارد

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طبق آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا اواخر وقت امروز سامانه بارشی ضعیف سبب رگبارهای نقطه‌ای گاهی رعد و برق و وزش باد متوسط در مناطق شمالِ غربی، شمالی، شمالِ شرقی، شرقی و ارتفاعات و احتمال بارش‌های پراکنده در دیگر نقاط استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: از فردا روند کاهش دما (به‌ویژه دمای شبانه) در کل استان و احتمال یخ‌زدگی سطح زمین در مناطق شمالی و شرقی وجود دارد.

وی گفت: همچنین تا اواسط هفته وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در اغلب نقاط استان به ویژه جاده‌های مواصلاتی استان سبب کاهش دید افقی خواهد شد.

سبزه زاری با بیان اینکه طی امروز و فردا سرعت وزش بادها در مناطق شمال غربی، غربی، جنوبِ غربی، جنوبی و تا حدودی مناطق جنوبِ شرقی و مرکزی به صورت متوسط و همراه با تندبادهای لحظه‌ای خواهد بود، تصریح کرد: همچنین احتمال تأثیر گرد و خاک در این مناطق وجود دارد.

به گفته وی، شمال خلیج فارس تا روز دوشنبه مواج است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان، بیشینه دمای اهواز در شبانه روز گذشته را ۲۳.۱ و کمینه دمای ۱۲.۴ درجه سانتیگراد اعلام کرد و افزود: در این مدت امیدیه با دمای ۲۴ و دهدز با دمای ۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان گزارش شده اند.