  1. استانها
  2. مازندران
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۱۳

فعالی: معتکفان نکایی از طرح ملی «زندگی با آیه‌» استقبال کردند

نکا - رئیس اداره تبلیغات اسلامی نکا از استقبال گسترده مردم این شهرستان از طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در ایام اعتکاف خبر داد و گفت: این طرح با هدف ترویج فرهنگ قرآن کریم اجرا شد.

حجت‌الاسلام حسینعلی فعالی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: همزمان با ایام پرفضیلت اعتکاف، این طرح با حضور هزار و ۴۴۷ نفر از معتکفین در حال برگزاری است و تاکنون بیش از دویست آیه از قرآن کریم در قالب این طرح تدریس و مورد بحث قرار گرفته است.

وی با اشاره به حضور ۲۵۰ نفر از عوامل اجرایی و ۴۵ نفر از اساتید، مبلغین و مبلغات در این طرح، ادامه داد: این عزیزان با تلاش شبانه‌روزی خود در راستای ترویج فرهنگ نورانی قرآن کریم و تحقق شعار "زندگی با آیه‌ها" فعالیت می‌کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نکا همچنین بیان کرد: در حال حاضر پنج آیه منتخب با رویکردی نو و کاربردی در جمع معتکفین در حال تدریس است تا مفاهیم عمیق قرآنی به شکلی ملموس در زندگی روزمره آنان جاری شود.

این طرح معنوی که با همکاری اداره تبلیغات اسلامی، مدیران حوزه‌های علمیه و معاونت تبلیغ به مرحله اجرا درآمده، فرصت مغتنمی برای انس بیشتر با قرآن و بهره‌مندی از فیوضات معنوی اعتکاف فراهم آورده است.

