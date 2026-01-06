تیم ملی گلف ایران بامداد فردا راهی ترکیه خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون گلف، مراسم بدرقه تیم ملی گلف اعزامی به مسابقات رنکینگ جهانی اوپن آماتور امروز با حضور مهرداد جمشیدی دبیرکل فدراسیون برگزار شد.
این رقابتها از تاریخ ۱۹ تا ۲۱ دیماه به میزبانی کایابلیک ترکیه برگزار خواهد شد و سجاد کرمپور، سعید براتی، میلاد حاجیپور و قیس صفریزاده نمایندگان گلف ایران در این دوره از رقابتها خواهند بود.
پیش از این قرار بود حسن کریمیان سرمربی تیم ملی، هدایت گلفرهای اعزامی ایران در رقابتهای رنکینگ جهانی اوپن آماتور را برعهده داشته باشد که به دلیل فوت مادر گرامیشان قادر به همراهی تیم ملی نبود تا مهرداد جمشیدی دبیرکل فدراسیون، هدایت تیم در رقابتهای ترکیه را برعهده بگیرد.
نمایندگان گلف ایران ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد فردا، ۱۷ دی ماه، ایران را به مقصد ترکیه خواهند کرد.
نخستین جلسه تمرینی گلفرهای ایران ۱۸ دی ماه برگزار شده و ملیپوشان کشورمان از تاریخ ۱۹ تا ۲۱ دیماه طی سه روز به مصاف حریفان خواهند رفت.
