تیم ملی گلف باترکیب تمام خوزستانی به مسابقات رنکینگ جهانی اعزام می شود

اهواز ـ تیم ملی گلف ایران با 4 نماینده تمام خوزستانی در مسابقات رنکینگ جهانی اوپن آماتور ترکیه حاضر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات گلف رنکینگ جهانی اوپن آماتور از تاریخ ۱۹ تا ۲۱ دی‌ماه به میزبانی کایابلیک ترکیه برگزار خواهد شد.

این رقابت‌ها دارای امتیاز رنکینگ جهانی آماتور است و امتیاز بازیکنان در رنکینگ جهانی ثبت می‌شود.

با دعوت حسن کریمیان سرمربی تیم ملی سجاد کرم‌پور، سعید براتی، میلاد حاجی‌پور و قیس صفری‌زاده هر چهار خوزستانی به عنوان ملی‌پوشان ایران در این دوره از رقابت‌ها هستند.

نمایندگان گلف ایران ۱۷ دی ماه عازم ترکیه خواهند شد و بعد از برگزاری یک جلسه تمرینی در این کشور از ۱۹ دی ماه به مصاف حریفان خواهند رفت.

در دوره گذشته این رقابت‌ها ۵۶ گلف باز از ۱۱ کشور از جمله روسیه، بریتانیا، آلمان، کرواسی و هلند حضور داشتند.

کد خبر 6706741

