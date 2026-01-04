تأکید بر عدالت آموزشی در سمنان؛ مدارس نباید بر اساس سلیقه ارزیابی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی بعد از ظهر یکشنبه در نشست کمیته آموزشی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان به میزبانی سالن جلسات این مجموعه بر اجرای عدالت آموزشی و لزوم جلوگیری از مداخله سلیقهای مدارس در ارزیابی دانشآموزان تأکید کرد.
وی افزود: نباید اجازه داد مدارس به صورت سلیقهای در فرآیند ارزیابی و نمرهدهی دانشآموزان در خردادماه مداخله کنند. این امر منجر به ایجاد ناعدالتی بین دانشآموزان مدارس مختلف میشود. ما موظفیم بستری عادلانه فراهم کنیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با ابراز نگرانی از انتقال استرس و اضطراب کنکور به مقطع پایه نهم، عنوان کرد: متأسفانه امروز شاهدیم که دغدغه اصلی بسیاری از خانوادههای دانشآموزان پایه نهم، موضوع هدایت تحصیلی شده است. این نشان میدهد که ما نتوانستهیم فرآیند آگاهسازی و هدایت صحیح را از پایههای هفتم و هشتم به درستی آغاز کنیم.
شریفی تصریح کرد: اولویت اصلی در مقطع متوسطه اول باید «هدایت تحصیلی» باشد، نه صرفاً آموزش دروس. باید با برنامهای منسجم، دانشآموزان را از پایه هفتم با رشتههای مختلف و آینده شغلی آنها آشنا کرد تا انتخابی آگاهانه داشته باشند.
وی افزود: درصد بالایی از تلاش ما باید معطوف به تبلیغات، بازدیدهای میدانی، حضور هنرآموزان در مدارس متوسطه اول، و آشنایی عملی دانشآموزان با محیطهای کار و رشتههای مهارتی باشد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان از تشکیل کارگروه «توسعه فرهنگ هوش مصنوعی» در آیندهای نزدیک خبر داد و بر لزوم آموزشهای هدفمند و منسجم برای مدیران مدارس تأکید کرد.
