مسئول کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر گیلان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اشجری، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان، طی حکمی سجاد کوچک‌نژاد، سرپرست اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان را به عنوان «مسئول کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان گیلان» منصوب کرد.

این انتصاب در آستانه چهل و هفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و در راستای تحقق اهداف راهبردی ستاد دهه فجر استان انجام شده است.

در متن این حکم، انقلاب اسلامی به عنوان تجلی وعده صادق الهی و الگویی تمدن‌ساز از مردم‌سالاری دینی توصیف شده و ایام‌الله دهه فجر فرصتی ارزشمند برای تبیین دستاوردهای مادی و معنوی نظام جمهوری اسلامی عنوان شده است.

اشجری در این حکم، با تأکید بر منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و سیاست‌های ستاد دهه فجر، مردمی‌سازی مراسم، بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های مردمی و نهادهای غیردولتی، جهاد تبیین و تولید محتوای فاخر با استفاده از توان نخبگان، جوانان و اعضای کمیته، همچنین تعامل مستمر و گزارش‌دهی منظم به دبیرخانه ستاد را از اولویت‌های اصلی کمیته کودک و نوجوان برشمرده است.

در پایان این حکم، برای سرپرست اداره‌کل کانون پرورش فکری گیلان در انجام این مسئولیت، که گامی مؤثر در تقویت همبستگی ملی و ارتقای سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی عنوان شده، از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون مسئلت شده است.