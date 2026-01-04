۴ فوتی و ۲ مصدوم در اثر برخورد یک تریلی با سواری در شهرستان نیمروز

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بارانی پور رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی زابل ظهر یکشنبه به خبرنگاران گفت: در شهرستان نیمروز محور ارتباطی زاهدان به نهبندان، حوالی روستای سفیدابه، در اثر برخورد سواری پراید با کامیون متأسفانه منجر به فوت چهار نفر از سرنشینان خودروی سواری شد.

وی افزود: این حادثه در ساعت ۰۹:۳۶ صبح امروز، یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴، در محدوده شهرستان نیمروز رخ داد. تیم‌های اورژانس بلافاصله پس از اعلام خبر، به محل حادثه اعزام شدند و اولین آمبولانس در مدت زمان کمتر از ۱۰ دقیقه به محل حادثه رسید.

بارانی پور تصریح کرد: بررسی‌های اولیه تیم اورژانس در محل نشان داد که بر اثر شدت برخورد، متأسفانه چهار نفر از اعضای یک خانواده که سرنشین خودروی پراید بودند، در دم جان باخته‌اند.

وی گفت: همچنین، یک مصدوم از خودروی سواری توسط اورژانس به بیمارستان شهید آتش دست نهبندان جهت ادامه درمان منتقل شد و وضعیت این مصدوم در دست بررسی است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی زابل ابراز داشت: راننده خودروی کامیون نیز در این حادثه دچار مصدومیت سطحی شده و خدمات اولیه اورژانس در محل حادثه به وی ارائه شد.