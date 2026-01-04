لنجابی:فروش اقساطی تسهیلات چهار دهک در پروژه شهید سلیمانی اراک مصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد لنجابی ظهر یکشنبه در نشست شورای مسکن استان اظهار کرد: برای تکمیل پروژه ۸۱۱۲ واحدی اراک در خرداد ۱۴۰۵، اعتبار سه‌ماهه سوم و چهارم ۱۴۰۴ و سه‌ماهه اول ۱۴۰۵، به میزان ۷ درصد برای هر سه ماه در صورت وضعیت‌های تحویلی سازندگان اعمال خواهد شد.

وی افزود: این روند صرفاً در صورت تحویل واحدها در خرداد ماه ۱۴۰۵ جهت پرداخت تعدیل موقت علی‌الحساب ادامه خواهد یافت.

لنجابی تصریح کرد: سازندگان پروژه ۸۱۱۲ واحدی پس از تأیید فنی و پایان سفت‌کاری، موظف به اجرای نازک‌کاری و تکمیلی شدند و همزمانی عملیات در مناطق مختلف لحاظ خواهد شد.

وی ادامه داد: به منظور پیشگیری از بلاتکلیفی متقاضیان، فروش اقساطی تسهیلات دهک‌های ۱ تا ۴ در پروژه ۱۳۲۰ واحدی شهید سلیمانی با اخذ چک برابر وام و تعهدنامه محضری مصوب شد.

لنجابی تاکید کرد: میزان منابع مالی متمم تسهیلات بانکی پروژه‌های مسکن ملی بین ۵۵۰ تا ۶۵۰ میلیون تومان تعیین گردیده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی افزود: کل اعتبارات پروژه‌های مسکونی استان مرکزی برای پروژه ۸۱۱۲ واحدی بالغ بر ۸۱۱ میلیارد تومان است.

وی گفت: با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها ۲۸۵ میلیارد تومان از این منابع توسط بانک‌های عامل قابل آزادسازی خواهد بود.

لنجابی با اشاره به وضعیت زیرساخت‌ها، از بررسی هزینه‌های خدمات زیربنایی و سهم دریافتی از صندوق مصوبات و برگزاری جلسه بازدید پروژه‌های نهضت ملی با حضور نماینده وزیر نیرو خبر داد و تصریح کرد: تفاهم نامه‌های تأمین زیرساخت‌های آب، برق و فاضلاب توسط دستگاه‌های خدمات‌رسان ارسال شده است.

وی ادامه داد: هزینه اجرای طرح توسط شرکت توزیع برق ۲,۴۸۸ میلیارد تومان و شرکت آبفا ۴,۹۳۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

لنجابی بیان کرد: هماهنگی سازندگان و دستگاه‌های خدمات‌رسان، تسریع عملیات اجرایی، تأمین منابع مالی و اجرای کامل زیرساخت‌ها مورد تاکید است.