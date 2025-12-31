جواد لنجابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تفاهم نامه تأمین زیرساختهای طرحهای مسکن حمایتی استان مرکزی منعقد شد.
وی افزود: در راستای این تفاهمنامه، سهم یکسوم آورده برای اجرای زیرساخت پروژههای مسکن استان مشخص شد تا روند اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن تسریع شود.
لنجابی تصریح کرد: تمام اعتبارات ابلاغی صندوق ملی مسکن به استان مرکزی برای اجرای زیرساخت پروژههای نهضت ملی مسکن اختصاص مییابد.
وی ادامه داد: وزارت نیرو موظف به تأمین همان میزان اعتبار از منابع عمومی و داخلی شرکتهای خدماترسان شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی تاکید کرد: استانداری مرکزی نیز موظف شد تعهدات خود را به همان میزان از محل اعتبارات استانی اجرا کند.
وی افزود: بر اساس مصوبات ششم و هشتم شورای عالی مسکن، مدیران آب و برق استان مرکزی موظف به اجرای تعهدات زیرساختی به میزان سه برابر اعتبار ابلاغی صندوق ملی مسکن شدند.
لنجابی با اشاره به سهم دستگاههای خدماترسان در این تفاهمنامه گفت: بر این اساس، شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی ۱۶ میلیارد ریال، شرکت توزیع نیروی برق استان ۶,۸۰۰ میلیارد ریال و شرکت برق منطقهای باختر ۶,۰۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل زیرساختهای پروژههای نهضت ملی مسکن، تأمین خواهند کرد.
وی تصریح کرد: این تفاهمنامه گامی مهم در تأمین زیرساختهای مسکن حمایتی استان مرکزی است و با همکاری صندوق ملی مسکن، وزارت نیرو، شرکتهای خدماترسان و استانداری، اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن را تسریع میکند.
لنجابی افزود: پیگیری مستمر و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و خدماترسان، نقش کلیدی در کاهش موانع و افزایش سرعت بهرهبرداری از پروژههای نهضت ملی مسکن خواهد داشت.
