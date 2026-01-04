دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران گفت: با توجه به تصمیمات دولت و بانک مرکزی تمامی پتروشیمی‌های کشور از امروز ساعت ۱۴ ارز خود را در تالار دوم به صورت گسترده عرضه می‌کنند.