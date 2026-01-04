احمد مهدوی ابهری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با عرضه ارز در تالار دوم گفت: با توجه به تصمیمات دولت و بانک مرکزی تمامی پتروشیمیهای کشور از امروز ساعت ۱۴ ارز خود را در تالار دوم به صورت گسترده عرضه میکنند.
ابهری اضافه کرد: این اقدام منجر به افزایش عرضه ارز میشود.
وی ادامه داد: این عرضه در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت که باعث حذف رانت و فساد میشود.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران در رابطه با تغییر فرمول نرخ خوراک یادآور شد: در هفته گذشته جلساتی با وزیر نفت برگزار شده و تصمیم بر تشکیل کارگروهی شد که نرخ خوراک منطقی باشد.
نظر شما