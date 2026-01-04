  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۵۷

مهدوی ابهری: از امروز پتروشیمی‌ها ارز خود را در تالار دوم عرضه می‌کنند

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران گفت: با توجه به تصمیمات دولت و بانک مرکزی تمامی پتروشیمی‌های کشور از امروز ساعت ۱۴ ارز خود را در تالار دوم به صورت گسترده عرضه می‌کنند.

احمد مهدوی ابهری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با عرضه ارز در تالار دوم گفت: با توجه به تصمیمات دولت و بانک مرکزی تمامی پتروشیمی‌های کشور از امروز ساعت ۱۴ ارز خود را در تالار دوم به صورت گسترده عرضه می‌کنند.

ابهری اضافه کرد: این اقدام منجر به افزایش عرضه ارز می‌شود.

وی ادامه داد: این عرضه در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت که باعث حذف رانت و فساد می‌شود.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران در رابطه با تغییر فرمول نرخ خوراک یادآور شد: در هفته گذشته جلساتی با وزیر نفت برگزار شده و تصمیم بر تشکیل کارگروهی شد که نرخ خوراک منطقی باشد.

فاطمه صفری دهکردی

