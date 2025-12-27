به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، احمد مهدویابهری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اشاره به آخرین وضعیت عرضه ارز پتروشیمیها در تالار دوم بازار ارز تجاری گفت: فرایند کارها در حال انجام است و اقدامات اداری مربوط در حال بارگذاری و پیگیری است تا در زمان مقرر طرح عرضه ارز پتروشیمیها در تالار دوم به مرحله اجرا برسد.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با تأکید بر اینکه ارز همه کالاهای پتروشیمی به تالار دوم منتقل نخواهند شد، افزود: بخشی از ارز حاصل از برخی محصولات پتروشیمیها همچنان در بازار اول عرضه میشوند، اما ارز حاصل از بخشی دیگر از محصولات پتروشیمی به تالار دوم منتقل خواهند کرد.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه با تکمیل مراحل، عرضه ارز برخی شرکتها بهزودی آغاز میشود، توضیح داد: ارز حاصل از محصولاتی نظیر ام ای جی (مونو اتیلن گلیکول)، پلی استایرن، محصولاتی که از گازهای فلر به دست میآیند، همچنین پنتان، بوتان و پروپان و … مشمول این فرایند هستند و ارز حاصل از آنها در تالار دوم عرضه خواهد شد.
مهدویابهری تاکید کرد: با توجه اقدامات انجام شده، کارهای اداری در حال پیشرفت است. با تکمیل مراحل اداری، عرضهها بهزودی در تالار دوم آغاز خواهد شد.
