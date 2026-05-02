عباس زارع در گفت وگو با خبرنگار مهر از کشف و ضبط ۷۱ مورد تخلف زیستمحیطی در استان خبر داد و اظهار کرد: طی عملیاتهای اخیر، محیطبانان این استان موفق به کشف ۲۸ رشته دام صیادی، ۷ قبضه سلاح شکاری و بادی، ۳۶ قطعه پرنده و لاشه حیات وحش و همچنین قاچاق چوب جنگلی شدهاند.
زارع در ادامه با اشاره به اقدامات موفق یگان حفاظت در شهرستانهای مختلف استان، افزود: در فریدونکنار، عملیاتهای متعدد منجر به کشف ۲۸ رشته دام صیادی و در آمل دستگیری یک متخلف حرفهای و کشف سلاح و لاشه حیوانات وحشی شد. علاوه بر این، در مناطق مختلف استان همچون دودانگه و کیاسر نیز تعدادی سلاح شکاری کشف گردید.
وی گفت: در دیگر اقدامات، مأموران یگان حفاظت موفق به کشف دامهای صیادی و ماهیهای قاچاق در سد شهید رجایی شدند. همچنین در بابلسر، یک قطعه بوتیمار بزرگ رهاسازی شد که توسط یکی از شهروندان تحویل داده شده بود.
زارع همچنین از تلاشهای محیطبانان برای مهار آتشسوزی در منطقه سمسکنده خبر داد که از وقوع یک بحران جدی جلوگیری کرده است.
