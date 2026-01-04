به گزارش خبرنگار مهر، سیدجمال میرکمالی بعد از ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان اظهار کرد: شناسهها در هر حوزه متفاوت است و در حال حاضر کد پستی برای مکان و کد ملی و کد اتباع برای جمعیت از مهمترین شناسهها به شمار میروند.
وی افزود: با وجود پیشرفتهای قابل توجه، لزوم توجه جدی به دقت ثبت کدهای ملی و پستی همچنان باقی است.
میرکمالی تصریح کرد: تا زمانی که شناسهها کامل و دقیق نباشند، امکان ارتباط میان سامانهها و رفع نواقص فراهم نخواهد شد.
وی ادامه داد: ثبتهای مبنایی بر شناسههای یکتا متکی هستند و این شناسهها باید در تمامی دستگاههای ارائهدهنده خدمات عمومی، دقیق، استاندارد و جامع باشند.
میرکمالی تاکید کرد: یکی از چالشهای موجود، عدم آگاهی برخی خانوارها از اطلاعات دقیق خود است که میتواند اجرای پروژهها را با مشکل مواجه کند.
مدیرکل روششناسی مرکز آمار ایران افزود: یکی از اقدامات کلیدی، تطبیق نقشههای مرکز آمار با نقشههای شرکت پست است که پیشبینی میشود تا اردیبهشتماه به اتمام برسد.
وی گفت: در گذشته ثبت کد پستی الزامی نبود اما امروز این شناسهها از اهمیت حیاتی برخوردارند.
میرکمالی با اشاره به اینکه دقت شناسههای یکتا شرط اصلی ارتباط مؤثر سامانههای دولتی است تصریح کرد: اجرای این طرح نیازمند حمایت کامل دستگاههای اجرایی استانهاست و هر استان با همکاری بیشتر، نتایج بهتری کسب خواهد کرد.
نظر شما