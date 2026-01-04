حسینی: تعهدات استان زنجان در طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت محقق شده است

سید حسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: استان زنجان موظف است سالانه حداقل سه‌ونیم میلیون اصله نهال تولید و حداقل سه میلیون اصله از آن را در عرصه‌های سرزمینی استان کشت کند که خوشبختانه طی سه سال گذشته، این تعهدات در بخش تولید و کاشت به‌طور کامل محقق شده است.

وی افزود: عملیات کاشت نهال‌های سال سوم اجرای این طرح از روز درختکاری، پانزدهم اسفندماه سال جاری آغاز خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با بیان اینکه طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت با موفقیت وارد سومین سال اجرا در استان شده است، گفت: در سال چهارم نیز سایر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده با موفقیت به مرحله اجرا برسد.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های نهالستان کوشکن تصریح کرد: این نهالستان متناسب با شرایط اقلیمی استان، انواع نهال‌های فضای سبز، زراعت چوب و نهال‌های جنگلی را تولید می‌کند. نهال‌های فضای سبز برای استفاده در فضاهای شهری، حاشیه جاده‌ها، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و همچنین گونه‌های صنوبر در قالب طرح زراعت چوب، در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

حسینی افزود: بخشی از تولیدات این نهالستان به نهال‌های جنگلی و گونه‌های چندمنظوره اختصاص دارد که علاوه بر نقش زیست‌محیطی، منافع اقتصادی مناسبی برای بهره‌برداران و روستاییان به همراه دارد.

نهالستان کوکن به‌عنوان تنها نهالستان مادری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان، نقش مهمی در تأمین نهال‌های مورد نیاز طرح‌های جنگل‌کاری و توسعه فضای سبز ایفا می‌کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان خاطرنشان کرد: در سال جاری حدود سه میلیون اصله نهال در این نهالستان تولید شده و برنامه‌ریزی شده است در اسفندماه سال جاری، بیش از ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار اصله نهال جنگلی و فضای سبز میان متقاضیان و دوستداران طبیعت توزیع شود.

وی افزود: نهال‌های فضای سبز تولیدی شامل گونه‌هایی نظیر سرو خمره‌ای، سرو نقره‌ای، زبان‌گنجشک، کاتالپا و ارغوان است و در بخش زراعت چوب نیز گونه صنوبر تولید می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان اظهار کرد: این استان از معدود استان‌های کشور است که نهال جنگلی «اُرس» را تولید می‌کند؛ به‌گونه‌ای که بذرها از رویشگاه‌های بومی جمع‌آوری، پس از انجام عملیات تیمار کاشته شده و پس از دو تا سه سال پرورش، به عرصه‌های جنگلی منتقل می‌شوند. هدف از اجرای این برنامه‌ها، توسعه پوشش گیاهی، حفظ منابع طبیعی و تحقق شعار «ایران سبز» عنوان شده است.