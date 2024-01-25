آثار معنوی اعتکاف باید در زندگی انسان معتکف نمایان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی ظهر پنج شنبه در جمع معتکفین نوجوان و دانش آموز در مسجد النبی (ص) گناوه با تبریک میلاد باسعادت حضرت علی (ع) و آغاز ایام البیض گفت: حضرت علی (ع) به تعبیر قرآن کریم جان و نفس پیامبر گرامی اسلام (ص) است یعنی آنچه وجود پیامبر گرامی اسلام دارد غیر از مقام نبوت را امیرالمومنین علی (ع) هم دارا است.

امام جمعه گناوه افزود: مولای متقیان علی (ع) اولین امام شیعیان شخصیتی بی نظیر که میلاد باسعادت حضرت در بهترین روز و ماه و مقدس‌ترین مکان و از نسلی پاک است که در خانه خدا متولد شد و این افتخار در طول تاریخ نصیب هیچ کسی نشده است.

وی با تاکید بر اهمیت معنویت ماه رجب گفت: ایام اعتکاف در ماه رجب فرصت بسیار خوبی که نصیب معتکفین شده است و یکی از ثمرات اعتکاف این است که انسان به خدا نزدیک تر می‌شود.

وی با اشاره به نامگذاری روز میلاد امام علی (ع) به نام روز پدر گفت: در قرآن کریم و روایات ائمه (ع) بر احترام به والدین تاکید فراوان شده است و اگر خواهان سلامتی، عاقبت به خیری و پیروزی در کارها و زندگی باشید باید احترام والدین را نگه دارید.

وی با تاکید بر اینکه معتکفین از فرصت و نصیب‌های الهی در ماه رجب و اعتکاف نهایت استفاده و بهره را ببرند، گفت: آثار معنوی و ارزشمند اعتکاف باید در زندگی انسان معتکف نمایان باشد و معتکفین این آثار معنوی را بعد از این ایام حفظ کنند و یکی از این آثار نیز حفظ حرمت و احترام والدین است.

وی گفت: امروز جامعه جهانی دچار خلأ معنویت است و اگر چه آسایش و امکانات برای زندگی انسان بیشتر شده اما آرامش در زندگی‌ها کم شده و آنچه می‌تواند به زندگی انسان آرامش دهد یاد و نام خدا است.

اقامه نماز ظهر و عصر، پرسش و پاسخ و اهدا هدیه به برندگان از دیگر بخش‌های این برنامه معنوی بود.

آئین اعتکاف (ایام البیض) هر سال از ۱۳ ماه رجب مقارن با سالروز میلاد با سعادت امیرالمومنین علی (ع) آغاز و ۳ روز ادامه دارد که این آئین امسال در روزهای ۵ ،۶ و ۷ بهمن ماه برگزار می‌شود.