به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری غروب یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل اسناد و املاک استان سمنان در محل سالن شهدای هفتم تیر دادگستری سمنان، بیان کرد: حد نگاری املاک از جمله مواردی که اجرای درست آن کاهش ورودی پرونده‌ها را به همراه خواهد داشت.

وی ثبت دقیق شرکت‌ها را از مأموریت‌های مهم این سازمان برشمرد و افزود: این اقدام از شکل‌گیری شرکت‌های صوری و کاغذی پیشگیری و در اقتصاد کشور صیانت خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان اجرای مفاد اسناد را از طریق سازمان ثبت کمک بزرگی به نظام اقتصادی کشور است، ابراز داشت: این ظرفیتی که هنوز برای عموم به درستی تبیین نشده است.

اکبری با تاکید بر اینکه ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و ساماندهی اسناد و املاک یک راهبرد ملی است، تصریح کرد: این اقدام با جدیت در حال انجام است.

وی افزود: مهمترین کارکرد ثبت دقیق و صحیح املاک، معاملات و شرکت‌ها در امنیت اقتصادی، کاهش جرایم و ایجاد آرامش روانی در جامعه است.

به گزارش مهر، در این نشست از زحمات و خدمات سید مهدی میر نظامی تقدیر و فرزاد میر رضایی به سمت مدیرکل جدید ثبت اسناد و املاک استان سمنان معارفه شده است.