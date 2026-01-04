۸۸ درصد اراضی کشور حد نگاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، صفدر کشاورز عصر یکشنبه در آئین تکریم و معارفه مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان سمنان در سالن شهدای هفتم تیر دادگستری سمنان، اظهار داشت: تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی مهمترین مأموریت این سازمان است.
وی از اختصاص نیمی از پروندههای ورودی محاکم مرتبط با املاک خبر داد و افزود: رواج معاملات عادی و املاک فاقد سند موجب بروز اختلافات و ازدیاد این دست پروندهها شده بود.
معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از حد نگاری ۸۸ درصد اراضی خبر داد و ابراز داشت: این میزان برابر ۱۶۴ میلیون هکتار است.
کشاورز از تثبیت مالکیت ۱۳۶ میلیون هکتار اراضی کشور خبر داد و تصریح کرد: این میزان ۹۹ درصد برآورد میشود.
وی با اشاره به اینکه در بخش اراضی کشاورزی ۱۵ میلیون هکتار برابر ۷۵ درصد حد نگاری شده است، افزود: پنج میلیون قطعه بافت مسکونی روستایی نیز وجود دارد که سه میلیون و ۸۰۰ هزار قطعهام سند دار شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست از زحمات و خدمات سید مهدی میر نظامی تقدیر و فرزاد میر رضایی به سمت مدیر کل جدید ثبت اسناد و املاک استان سمنان معارفه شده است.
