سردار «سلیمانی» محبوب فرا جناحی و فرامرزی؛ روحیه وحدت تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی غروب یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی مقاومت به میزبانی دبستانی در سمنان برگزاری گرامیداشت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی را فرصتی برای تبیین روحیه وحدت خواند و ابراز داشت: امروز باید آرمان‌های ایشان برای نسل جدید بازگو و بهانه‌ای برای انسجام هر چه بیشتر ارکان جامعه شود.

وی با تاکید بر اینکه ایشان محبوبیت فرا مرزی و فراجناحی داشته و دارد، افزود: این نشانه عمق تأثیر گذاری این اسوه اخلاق و انسان سازی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان خواستار الگو گیری جوانان و نوجوانان از سیره عملی شهدا شد و ابراز داشت: می‌بایست درس ایثار و وحدت، تلاش و نوع دوستی در اولویت آموزش و پرورش واقع شود.

شریفی با اشاره به اینکه دشمنان علیرغم همه ادعاهای پوشالی در برابر عزم راسخ مردم مجبور به عقب نشینی در جنگ ۱۲ روزه شد، تصریح کرد: این درایت رهبر معظم انقلاب با همراهی مردم درس بزرگ به همه جهان بود.

وی افزود: از همه جامعه فرهنگی و دانش آموزان استان انتظار می‌رود تا با تأسی از شهید حاج قاسم سلیمانی مایه همدلی، نوع دوستی و انسجام ملی باشند.