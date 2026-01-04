  1. استانها
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۴۷

اجاق‌نژاد: اعتکاف فرصت بازگشت به فطرت الهی است

قم - تولیت آستان مقدس مسجد جمکران گفت: اعتکاف یک توفیق الهی و فرصتی ویژه برای خودسازی نسل نوجوان و جوان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی‌اکبر اجاق‌نژاد عصر امروز در جمع معتکفین مسجد مقدس جمکران، با تبریک ایام پرفیض اعتکاف، این مراسم معنوی را فرصتی کم‌نظیر برای انس با خداوند و بازگشت به فطرت الهی دانست و اظهار کرد: حضور در اعتکاف، انتخاب خداوند است و همه کسانی که در این مسیر قرار گرفته‌اند، باید قدر این نعمت بزرگ را بدانند.

وی با اشاره به نقش دعا در ایام اعتکاف افزود: دعا تنها درخواست نیست، بلکه عامل رشد و اثرگذاری معنوی بر خود انسان است و معتکفان باید در این ایام برای ملت‌های مظلوم، رهبر معظم انقلاب اسلامی و امام عصر (عج) دعا کنند.

تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با بیان فضائل امیرالمؤمنین علی (ع) تصریح کرد: شخصیت علی (ع) به اندازه‌ای عظیم است که حتی اندیشمندان غیرمسلمان در برابر او خاضع بوده‌اند و درباره فضائل ایشان سخن گفته‌اند. علی (ع) انسانی چندبعدی است که در تمام عرصه‌ها، از علم و عبادت تا عدالت و جهاد، در قله قرار دارد.

اجاق‌نژاد با اشاره به سخنان اندیشمندان مسیحی درباره امیرالمؤمنین (ع) گفت: اعتراف شخصیت‌های فکری جهان به عظمت علی (ع) نشان می‌دهد که ما در معرفی این امام بزرگ به دنیا کوتاهی کرده‌ایم و باید محتوای نهج‌البلاغه و سیره علوی را بیش از گذشته به جهانیان معرفی کنیم.

وی با بیان نمونه‌هایی از سیره اخلاقی و کرامت امیرالمؤمنین (ع) افزود: علی (ع) اجازه نمی‌داد جهالت دیگران بر کرامت او غلبه کند و این نگاه، الگویی ماندگار برای روابط انسانی و اجتماعی در دنیای امروز است.

تولیت مسجد جمکران در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا تأکید کرد: خانواده‌های شهدا انتخاب‌شدگان الهی هستند و عزت و صبر آنان، جلوه‌ای از هدایت و کرامت خداوند متعال است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم معتکفان با بهره‌گیری از این ایام نورانی، در مسیر هدایت الهی ثابت‌قدم بمانند و با تأسی به سیره امیرالمؤمنین (ع) و شهدا، در مسیر مقاومت و ایمان نقش‌آفرین باشند.

کد خبر 6712469
مهدی بخشی سورکی

