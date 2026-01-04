به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی‌اکبر اجاق‌نژاد عصر امروز در جمع معتکفین مسجد مقدس جمکران، با تبریک ایام پرفیض اعتکاف، این مراسم معنوی را فرصتی کم‌نظیر برای انس با خداوند و بازگشت به فطرت الهی دانست و اظهار کرد: حضور در اعتکاف، انتخاب خداوند است و همه کسانی که در این مسیر قرار گرفته‌اند، باید قدر این نعمت بزرگ را بدانند.

وی با اشاره به نقش دعا در ایام اعتکاف افزود: دعا تنها درخواست نیست، بلکه عامل رشد و اثرگذاری معنوی بر خود انسان است و معتکفان باید در این ایام برای ملت‌های مظلوم، رهبر معظم انقلاب اسلامی و امام عصر (عج) دعا کنند.

تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با بیان فضائل امیرالمؤمنین علی (ع) تصریح کرد: شخصیت علی (ع) به اندازه‌ای عظیم است که حتی اندیشمندان غیرمسلمان در برابر او خاضع بوده‌اند و درباره فضائل ایشان سخن گفته‌اند. علی (ع) انسانی چندبعدی است که در تمام عرصه‌ها، از علم و عبادت تا عدالت و جهاد، در قله قرار دارد.

اجاق‌نژاد با اشاره به سخنان اندیشمندان مسیحی درباره امیرالمؤمنین (ع) گفت: اعتراف شخصیت‌های فکری جهان به عظمت علی (ع) نشان می‌دهد که ما در معرفی این امام بزرگ به دنیا کوتاهی کرده‌ایم و باید محتوای نهج‌البلاغه و سیره علوی را بیش از گذشته به جهانیان معرفی کنیم.

وی با بیان نمونه‌هایی از سیره اخلاقی و کرامت امیرالمؤمنین (ع) افزود: علی (ع) اجازه نمی‌داد جهالت دیگران بر کرامت او غلبه کند و این نگاه، الگویی ماندگار برای روابط انسانی و اجتماعی در دنیای امروز است.

تولیت مسجد جمکران در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا تأکید کرد: خانواده‌های شهدا انتخاب‌شدگان الهی هستند و عزت و صبر آنان، جلوه‌ای از هدایت و کرامت خداوند متعال است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم معتکفان با بهره‌گیری از این ایام نورانی، در مسیر هدایت الهی ثابت‌قدم بمانند و با تأسی به سیره امیرالمؤمنین (ع) و شهدا، در مسیر مقاومت و ایمان نقش‌آفرین باشند.

