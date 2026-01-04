به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری عصر یکشنبه با حضور در آئین «روز خدمت بی‌منت» تربت‌جام، مرحوم محمد کوثری را منشأ خدمات ارزشمند بیش از ۴۰ سال در این خطه دانست و اظهار کرد: در شرایط کنونی، فرهنگ خدمت بی‌منت و ماندگار، میراث ارزشمند دکتر کوثری است که باید در سطح استان احیا و به الگویی برای همه مردم و مسئولان تبدیل شود.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: بیش از چهل سال حضور مرحوم کوثری در این شهرستان، منشأ خدمات ارزشمند و برکت برای مردم بوده و خاطرات ایشان هنوز در دل مردم قدرشناس زنده است.

وی با بیان اینکه امسال به دلیل استقبال مردمی از ترویج فرهنگ خدمت، این روز به سه روز گسترش یافته است، افزود: دیدن این روحیه خودجوش و خالصانه مردم تربت‌جام که با عشق در عرصه‌های مختلف از جمله درمان و خدمات اجتماعی مشارکت می‌کنند، بسیار ارزشمند است.

مظفری تأکید کرد: امیدواریم بتوانیم این سنت حسنه را در سطح استان خراسان نیز احیا و ترویج کنیم تا آنچه ماندگار است، همان «خدمت بدون منت و بدون توقع» باشد.