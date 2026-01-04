معاون وزیر علوم:قم باید به الگوی پیوند دانشگاه و فناوری کشور تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدنبی شهیکی عصر یکشنبه در آئین معارفه رئیس پارک علم و فناوری قم با اشاره به تغییرات شتابان حوزه فناوری، اظهار کرد: امروز نه دانشگاهها و نه پارکهای علم و فناوری با الگوهای گذشته قادر به پاسخگویی به نیازهای نوین جامعه نیستند و این شرایط، اصلاح ساختار در نظام آموزش عالی و زیستبوم نوآوری را به یک الزام تبدیل کرده است.
وی با بیان اینکه حرکت در مسیر فناوری مستلزم توجه همزمان به چند مؤلفه اساسی است، افزود: نیروی انسانی توانمند، زیرساختهای فیزیکی مناسب و سازوکارهای پایدار تأمین مالی، سه ضلع اصلی توسعه فناوری هستند و هرگونه نگاه جزیرهای به این مؤلفهها، اثربخشی برنامهها را کاهش میدهد.
معاون وزیر علوم با اشاره به تجربه استانهای موفق در حوزه فناوری گفت: هرجا ارتباط منسجم میان دانشگاهها، پارکهای علم و فناوری، بخش خصوصی و نهادهای اجرایی شکل گرفته، ظرفیتسازی فناورانه و اثرگذاری اقتصادی نیز تقویت شده است و این الگو باید با جدیت در استان قم دنبال شود.
شهیکی نقش بخش خصوصی را در رشد پارکهای علم و فناوری تعیینکننده دانست و تصریح کرد: بررسی نمونههای موفق در کشور نشان میدهد برندسازی پارکها با استفاده از منابع مالی هوشمند و حضور فعال بخش خصوصی در اکوسیستم فناوری محقق شده استو در این میان، دولت و استانداریها وظیفه دارند بسترهای زیرساختی و تاسیساتی لازم را فراهم کنند.
وی زنجیره تأمین منابع مالی را از چالشهای اصلی توسعه پارک علم و فناوری قم برشمرد و گفت: وزارت علوم از طریق سرفصلهای حمایتی در این مسیر همراهی میکند و پیگیری خواهد شد تا از ظرفیتهای معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری نیز برای تقویت این جریان استفاده شود.
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم با اشاره به نقش استانداری قم در این حوزه افزود: انتظار میرود استانداری با بهرهگیری از ظرفیت ماده ۱۲ استان، بستر حقوقی تأمین منابع را فراهم کند، هرچند طی دو سال گذشته منابعی به استان تزریق شده، اما فاصله قم با تراز استانهای پیشرو همچنان محسوس است و این موضوع نیازمند پیگیری جدی است.
شهیکی با تأکید بر لزوم گسترش همکاری پارک علم و فناوری قم با دانشگاههای استان بیان کرد: در دانشگاههای قم و دانشگاه صنعتی استان، تیمهای علمی توانمند و منسجمی وجود دارد و شرایط برای تقویت مراکز رشد کاملاً مهیاست و بر همین اساس، یک سرفصل مالی ویژه برای دانشگاهها تعریف خواهد شد تا مراکز رشد با ارائه برنامههای اجرایی مشترک، تقویت شوند.
وی قم را یکی از الگوهای ملی مراکز رشد نوین کشور معرفی کرد و گفت: در سطح کشور ۲۰ مرکز رشد نوین بهعنوان مدل تعریف شده که قم یکی از آنهاست و در این الگو، نهاد جدیدی ایجاد نمیشود، بلکه ساختارها و زیربناهای موجود با رویکردی نوین، کارآمدتر خواهند شد.
معاون وزیر علوم ادامه داد: مقرر شده دانشگاه و پارک علم و فناوری قم با در نظر گرفتن چارچوبهای صندوق پژوهش و فناوری استان، به اشتراک نظر در تعهدها برسند تا مرکز رشد نوین استان از ماههای آینده فعالیت خود را آغاز کند.
شهیکی با اشاره به پیشبینی خوشههای تخصصی در پارک علم و فناوری قم گفت: خوشه صنایع خلاق با محوریت علوم انسانی و اسلامی و خوشه اقتصاد دیجیتال و تولید محتوا در دستور کار قرار دارد و برای هر یک باید برنامه کسبوکار مشخص ارائه شود؛ در این حوزهها حمایتهای مالی و اعتباری برای تقویت نقش آنها در زنجیره تجاریسازی انجام خواهد شد.
وی همچنین از اختصاص ردیف ویژه برای اقتصاد محتوا در سطح شبکه ملی کشور خبر داد و افزود: این اقدام زمینه برنامهریزی هدفمند را فراهم میکند و استان قم میتواند نقش مؤثری در این حوزه ایفا کند.
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم با انتقاد از بهرهبرداری محدود قم از ظرفیتهای اعتبار مالیاتی اظهار کرد: استان در استفاده از اعتبار مالیاتی مواد ۱۱ و ۱۳، بهویژه در حوزه سرمایهگذاری و تحقیق و توسعه، ظرفیتهای مغفولی دارد که فعالسازی آن نیازمند ورود جدی استاندار است.
شهیکی افزود: تجربه سایر استانها نشان میدهد ایجاد دبیرخانه استانی مواد ۱۱ و ۱۳ موجب افزایش قابل توجه تراز عملیاتی و اعتبار مالیاتی شده و شکلگیری چنین دبیرخانهای در قم نیز میتواند ظرفیتسازی جدیدی برای واحدهای فناور و نوپا ایجاد کند.
وی در پایان با اشاره به شکاف مهارتی در فناوریهای نوظهور گفت: موج فناوری فرصتهای جدید اشتغال را ایجاد میکند، اما شکاف مهارتی یک چالش جدی است و پارک علم و فناوری قم باید این موضوع را بهعنوان یک محور اساسی دنبال کند و افزایش سبد قابلیتهای دانشبنیان استان با همکاری دانشگاهها، ضرورتی انکارناپذیر است.
