معاون فرماندار گناوه: مراکز غیرقانونی پسماند پلمب می‌شوند

معاون فرماندار گناوه: مراکز غیرقانونی پسماند پلمب می‌شوند

گناوه-معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار گناوه گفت: مراکز غیرقانونی و بدون مجوز نگهداری پسماند و ضایعات درسطح شهر بخصوص مراکزی که اتباع بیگانه در آنها مشغول بکارند، جمع آوری و پلمب می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم خلیفه لیراوی عصر یکشنبه در نشست کارگروه مدیریت پسماند شهرستان گناوه افزود،: تعطیلی این مراکز در راستای اجرای مصوبات کارگروه مدیریت پسماند شهرستان به عنوان یکی از دغدغه و معضلات شهر در بازه زمانی مشخص و رعایت موارد حقوقی اجرایی می‌شود.

وی بیان کرد: مراکز جمع آوری ضایعات باید دارای مجوز در سطح شهرستان، تحت نظارت شهرداری و پیمانکار مربوطه باشند تا امکان پایش این مراکز توسط اداره حفاظت محیط زیست به سهولت انجام گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری گناوه گفت: جهت اجرایی شدن طرح ساماندهی و تجمیع سایت پسماند در شمال استان که اقدامی ارزشمند است، نیازمند برگزاری جلسه مشترکی بین شهرداران شهرهای شمالی استان بوشهر و منطقه نفتی بهرگان بندر امام حسن است.

