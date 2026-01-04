استاندار قم در جمع معتکفین نوجوان مسجد الغدیر حضور یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو، استاندار قم شامگاه یکشنبه با حضور در مسجد الغدیر، در جمع معتکفین نوجوان این مسجد حاضر شد، از برنامه‌های فرهنگی و تربیتی ویژه نوجوانان و جوانان بازدید کرد.



استاندار قم با شرکت در حلقه‌های معرفتی ویژه نوجوانان، از نزدیک در جریان روند برگزاری برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و معنوی اعتکاف جوانان استان قرار گرفت و با دست‌اندرکاران این برنامه‌ها گفت‌وگو کرد.



این بازدید در حالی انجام شد که آئین اعتکاف در مسجد الغدیر با محوریت نوجوانان و جوانان برگزار شده و حلقه‌های معرفتی، به عنوان یکی از بخش‌های اصلی این برنامه معنوی، مورد توجه ویژه قرار گرفته است.



استاندار قم در این برنامه، با جمعی از معتکفین به‌ویژه نوجوانان دیدار و گفت‌وگو داشت و فضای حاکم بر این آئین عبادی را از نزدیک مشاهده کرد، فضایی که با محوریت معنویت، آموزش و تربیت دینی نسل جوان شکل گرفته است.



در این بازدید معنوی، جمعی از مدیران و مسئولان استانی نیز استاندار قم را همراهی کردند که از جمله آنان می‌توان به حسین مهدوی‌راد، مشاور و مدیرکل حوزه استاندار، ابوالفضل آصف، مشاور استاندار و مدیرکل حراست استانداری، حجت‌الاسلام والمسلمین علی زمزم، سرپرست اداره‌کل اجتماعی و فرهنگی استانداری قم و محمدی سعید، مدیرکل آموزش و پرورش استان اشاره کرد.