حاج قاسم؛ معمار امنیت فراتر از مرزها

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: شهید قاسم سلیمانی، از فرماندهان برجسته نظامی جمهوری اسلامی ایران و فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که بامداد ۱۳ دی‌ماه ۱۳۹۸ به همراه ابومهدی المهندس، معاون حشد الشعبی عراق، در جریان حمله تروریستی نیروهای آمریکایی در فرودگاه بغداد به شهادت رسید.

از نکات قابل توجه پس از شهادت حاج قاسم، برگزاری مراسم تشییعی بود که به عنوان یکی از پر ازدحام‌ترین آئین‌های تشییع در تاریخ ایران ثبت شد و حضور میلیونی مردم در شهرهای مختلف کشور، این مراسم را به رخدادی کم‌نظیر در تاریخ معاصر تبدیل کرد.

با این حال، آنچه بیش از حجم جمعیت، توجه رسانه‌ها و افکار عمومی جهان را به خود جلب کرد، تنوع کم‌سابقه شرکت‌کنندگان در این مراسم بود، افرادی از اقشار مختلف جامعه، در سنین گوناگون و با گرایش‌ها، سلایق فکری و حتی وابستگی‌های سیاسی متفاوت، در کنار یکدیگر حضور یافتند که این هم‌صدایی و اجتماع فراگیر، نشان داد که سردار سلیمانی فراتر از جناح‌بندی‌ها، به شخصیتی ملی و مشترک در حافظه جمعی مردم ایران تبدیل شده است.

گرامیداشت یاد سردار سلیمانی و استمرار راه او، یادآور این نکته است که دفاع از ارزش‌ها، مردم و امنیت ملی همواره اولویت هر ایرانی وطن‌دوست است و هیچ تهدیدی نمی‌تواند این اراده را سست کند.

وصیت‌نامه حاج قاسم گواه تعهد و التزام به انقلاب اسلامی است

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان محلات در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: روز سیزدهم دی ماه، سالروز شهادت بزرگمرد جامعه اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، حاج قاسم سلیمانی است، این روز یادآور شخصیتی است که دشمن او را به خوبی شناخت و بر اساس همین شناخت، اقدام به ترور وی کرد.

سرهنگ رضا یارمحمدی افزود: شهادت حاج قاسم، نه تنها از دست دادن یک فرمانده نظامی، بلکه از دست دادن الگویی است که برای ملت ایران و امت اسلام مظهر شجاعت، اخلاص و مدیریت هوشمندانه بود.

یارمحمدی، شخصیت حاج قاسم را شجاع، با تدبیر و متعهد به اصول دینی توصیف کرد و گفت: ایشان هم در میدان نبرد و هم در عرصه سیاست، خط قرمزهای اسلام را رعایت می‌کرد و هیچگاه گرفتار بازی‌های حزبی یا جناحی نبود و همواره بر آرمان‌های انقلاب و ولایت تأکید داشت و وصیت‌نامه ایشان نیز گواه تعهد و التزام او به ارزش‌های والای انقلاب اسلامی است، این شخصیت، ترکیبی از شجاعت نظامی، تدبیر سیاسی و اخلاص در عمل بود که نمونه‌ای کم‌نظیر در تاریخ معاصر کشور ما به شمار می‌آید.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان محلات با اشاره به تأثیرگذاری جهانی حاج قاسم افزود: حاج قاسم با اقدامات خود دست فلسطینی‌ها و گروه‌های مقاومت را در برابر دشمنان منطقه‌ای و بین‌المللی پر کرد و همین امر موجب دشمنی شدید آمریکا و رژیم صهیونیستی با او شد و مقام معظم رهبری نیز ایشان را نه صرفاً به عنوان یک فرد، بلکه به عنوان یک مکتب مبتنی بر مدیریت اسلامی، ولایتمداری، عدالت‌محوری، مردم‌داری و روحیه جهادی که می‌تواند الگویی برای همه نسل‌ها باشد، معرفی کردند.

وی با تأکید بر اهمیت شناخت و معرفی الگوهای ملی و انقلابی گفت: نسل کنونی باید با مشاهیر انقلاب، از جمله حاج قاسم سلیمانی، شهید حاجی‌زاده و دیگر شهدای راه اسلام آشنا شود و این شناخت و تبیین وظیفه‌ای مهم بر دوش ما است و باید در مدارس، پایگاه‌های بسیج، مساجد و فضای عمومی دنبال شود تا ارزش‌ها و مکتب انقلاب برای نسل جوان محفوظ بماند.

یارمحمدی به شرایط کنونی کشور و اهمیت مراقبت از انسجام ملی اشاره کرد و گفت: وفاداری به ولایت فقیه، پایبندی به آرمان‌های انقلاب و حفاظت از مکتب حاج قاسم، تنها راه حفظ کشور و امنیت جامعه است و این مکتب باید بدون تحریف و مصادره توسط جریان‌های مخالف، برای نسل‌های آینده پاس داشته شود.

وی افزود: دشمنان همواره در تلاشند با هجمه‌های رسانه‌ای و فضاهای مجازی، تصویر شخصیت‌های ملی را تخریب کنند، اما مردم هوشیار و آگاه از این نقشه‌ها عبور می‌کنند و ارزش واقعی این مکتب را می‌شناسند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان محلات بیان کرد: حاج قاسم سلیمانی الگویی از اخلاص، شجاعت، عدالت‌محوری و مسئولیت‌پذیری است که باید همواره در چشم نسل امروز و فردای کشور حفظ شود و مکتب ایشان تنها متعلق به یک فرد یا گروه نیست، بلکه میراثی است برای همه ملت ایران و امت اسلام که باید با دقت و مراقبت انتقال یابد و در برابر تحریف و مصادره مقاومت کند.

ترویج مکتب شهید سلیمانی موجب عزت، استقلال و امنیت کشور است

فرماندار شهرستان محلات در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت سالروز شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی اظهار کرد: سیزدهم دی‌ماه، سالروز شهادت سردار دل‌ها، یادآور مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های مردی است که تمام عمر خود را در راه عزت، امنیت و اقتدار ایران اسلامی سپری کرد و نامش برای همیشه در تاریخ این سرزمین ماندگار شد.

حسن خزائی‌پور با تأکید بر جایگاه شهید سلیمانی در تاریخ معاصر ایران افزود: تاریخ ایران همواره مدیون بزرگمردانی است که برای استقلال و امنیت این مرز و بوم از هیچ فداکاری دریغ نکردند و جان خود را در راه حفظ هویت ایران فدا کردند و سردار سلیمانی یکی از برجسته‌ترین مصادیق این مجاهدت و ایثار است.

فرماندار شهرستان محلات با اشاره به ابعاد بین‌المللی شهادت حاج قاسم سلیمانی تصریح کرد: آمریکا و دشمنان مستکبر با به شهادت رساندن سردار دل‌ها به دنبال اعمال نفوذ، ایجاد رعب و تضعیف اراده ملت ایران بودند، اما با این جنایت نه تنها به اهداف خود نرسیدند، بلکه موجب شد مکتب حاج قاسم جاودانه‌تر شود و ماهیت واقعی و ناجوانمردانه آمریکا بیش از پیش برای جهانیان آشکار شود.

وی ادامه داد: سردار قاسم سلیمانی شخصیتی ملی و فراتر از جناح‌های سیاسی بود و تعلقش تنها به یک گروه یا جریان خاص محدود نمی‌شد، ایشان در دل تمام ایرانیان با هر گرایش و همچنین در چشم جهانیان جایگاهی والا داشت و شهادت ایشان نیز نه تنها محبت و احترام مردم به او را کمرنگ نکرد، بلکه موجب شد تا این عشق و ارادت گسترده‌تر و عمیق‌تر شود و مکتب و یاد سردار دل‌ها بیش از پیش در اذهان ملت‌ها ماندگار شود.

خزائی‌پور ادامه داد: اکنون سردمداران استکبار هر زمان که از حقوق بشر و حمایت از مردم سخن می‌گویند، ملت‌ها به‌ویژه مردم ایران به خوبی می‌دانند که پشت این نقاب‌های فریبنده، نیات شوم، اهداف سلطه‌طلبانه و مقاصد ظالمانه نهفته است و شهادت سردار سلیمانی سندی روشن بر این حقیقت است.

وی با اشاره به برنامه‌های بزرگداشت سالروز شهادت این سردار شهید در شهرستان محلات گفت: در همین راستا، برنامه‌های بزرگداشت مقام شهید سلیمانی در مساجد، پایگاه‌های بسیج و مراکز فرهنگی مختلف شهرستان محلات با حضور گسترده مردم، خانواده‌های شهدا و اقشار مختلف برگزار می‌شود که فرصتی برای تبیین مکتب مقاومت و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

فرماندار شهرستان محلات بیان کرد: زنده نگه داشتن یاد و راه شهید سلیمانی، یک وظیفه ملی و انقلابی است و ترویج مکتب ایشان در میان نسل جوان، تضمین‌کننده استمرار عزت، استقلال و امنیت کشور در برابر توطئه‌ها و هجمه‌های دشمنان خواهد بود.

مدیریت هوشمندانه حاج قاسم تهدیدها را در بیرون از مرزها مهار کرد

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در ناحیه مقاومت بسیج محلات، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابعاد مختلف مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی، این مکتب را یکی از اهداف اصلی هجمه‌های نظام سلطه دانست و افزود: مکتب شهید سلیمانی مبتنی بر اخلاص، ولایت‌مداری، شجاعت، مردمی‌بودن، دشمن‌شناسی و مجاهدت بی‌وقفه در راه خدا است و همین مؤلفه‌هاست که اکنون بیش از گذشته منافع استکبار جهانی را به خطر انداخته و موجب دشمنی و تخریب هدفمند علیه این مکتب شده است.

حجت‌الاسلام سید حسن رفیعی افزود: دشمنان انقلاب اسلامی به‌خوبی می‌دانند که شخصیت‌هایی مانند شهید حاج قاسم سلیمانی می‌توانند الگوی عملی و الهام‌بخش برای نسل جوان و نوجوان باشند، به همین دلیل با بهانه‌هایی همچون مشکلات اقتصادی یا مسائل داخلی تلاش می‌کنند این الگوها را کمرنگ کرده و پیوند عاطفی و فکری نسل جدید با قهرمانان واقعی انقلاب را قطع کنند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در ناحیه مقاومت بسیج محلات با اشاره به نقش شهید سلیمانی در تأمین امنیت کشور گفت: شهید حاج قاسم سلیمانی نقش بی‌بدیلی در ایجاد و تثبیت امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران داشت و با مدیریت هوشمندانه جبهه مقاومت، تهدیدها را در بیرون از مرزها مهار کرد که شهادت ایشان نه‌تنها موجب توقف مسیر این مجاهد بزرگ نشد، بلکه مکتب و راه او را زنده‌تر و جریان مقاومت را فراگیرتر کرد.

وی با تأکید بر اهمیت تبیین امنیت پایدار برای نسل امروز تصریح کرد: امنیت امروز کشور و منطقه حاصل مجاهدت‌ها و خون پاک شهیدانی چون حاج قاسم سلیمانی است، اما اگر این واقعیت به‌درستی برای نسل جدید تشریح نشود، ممکن است دچار غفلت شوند و وظیفه ما روشنگری و بیان هزینه‌های سنگین این امنیت است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در ناحیه مقاومت بسیج محلات، فضای مجازی را میدان اصلی جنگ نرم دانست و افزود: بسیج با آموزش سواد رسانه‌ای، تولید محتوای سالم و انقلابی، شناسایی و پاسخ به شبهات و حضور فعال نیروهای مؤمن و آگاه در این فضا، تلاش می‌کند از نظر فکری و فرهنگی از نوجوانان صیانت کند.

وی، مهم‌ترین پیام مکتب حاج قاسم برای امنیت داخلی کشور را این‌گونه بیان کرد: ایستادگی در برابر دشمن، بصیرت، تبعیت از ولایت فقیه و اعتماد به وعده الهی، رمز عبور از فتنه‌ها و توطئه‌های دشمنان است و این همان درسی است که شهید سلیمانی در عمل به ما آموخت.

حجت‌الاسلام رفیعی خطاب به جوانان و نوجوانان محلات گفت: توصیه من این است که با شناخت عمیق شهدا، مطالعه زندگی و سیره آن‌ها و پایبندی به ارزش‌های اصیل انقلاب اسلامی، خود را در برابر جنگ نرم و هجمه‌های فرهنگی دشمنان بیمه کنند، چرا که آینده این کشور در دستان جوانان مؤمن، آگاه و انقلابی رقم خواهد خورد.