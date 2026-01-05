سرما و یخبندان شبانه در خراسان جنوبی تشدید می شود

سمیه لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوی نقشهها و با تقویت زبانه پرفشار تا صبح چهارشنبه روند کاهش نسبی دمای هوا در خراسان جنوبی را پیش بینی میکنیم.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه کاهش نسبی دمای هوا موجب تشدید سرمای شبانه و یخنبدان میشود، بیان کرد: از این رو موضوع مدیریت مصرف انرژی همچنان به شهروندان عزیز توصیه میشود.
لطفی افزود: همچنین تا پایان هفته برای خراسان جنوبی جوی آرام و پایدار پیش بینی میشود.
وی یادآور شد: طی ۲۴ ساعت گذشته سردترین نقطه خراسان جنوبی سربیشه با منفی پنج درجه و گرمترین نقطه خراسان جنوبی نیز دهسلم با ۲۰ درجه است.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی تصریح کرد: دمای هوای بیرجند هم در سردترین ساعات منفی سه و در گرمترین ساعات ۱۴ درجه بوده است.
