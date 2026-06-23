به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: سارق با ارائه طرح دوستی با مالباختگان، جلب اعتماد شهروندان و سوء استفاده از اعتماد ایجاد شده، به داخل منازل آنان نفوذ کرده و اقدام به سرقت طلا، جواهرات و اقلام گران بهاء کرده است.

فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش افزود: سارق در بازه زمانی کوتاهی با سوء استفاده از اعتماد مالباختگان اقدام به ۹ فقره سرقت طلا و جواهرات از منازل کیشوندان نموده است.

سرهنگ قاسمی با تاکید بر هوشمندی کارآگاهان پلیس آگاهی کیش در مقابله با سرقت های سریالی خاطرنشان کرد: ارزش تقریبی اموال مسروقه در این پرونده حدود ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد و بخش عمده طلا و جواهرات مسروقه با هماهنگی قضایی به مالباختگان عودت و متهم بهمراه پرونده متشکله تحویل مرجع قضایی شده.

