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۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۲

دستگیری سارق حرفه‌ای طلا و جواهرات ۱۰۰ میلیاردی در کیش

دستگیری سارق حرفه‌ای طلا و جواهرات ۱۰۰ میلیاردی در کیش

کیش- فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش از دستگیری سارق حرفه‌ای طلا و جواهرات ۱۰۰ میلیاردی در کیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: سارق با ارائه طرح دوستی با مالباختگان، جلب اعتماد شهروندان و سوء استفاده از اعتماد ایجاد شده، به داخل منازل آنان نفوذ کرده و اقدام به سرقت طلا، جواهرات و اقلام گران بهاء کرده است.

فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش افزود: سارق در بازه زمانی کوتاهی با سوء استفاده از اعتماد مالباختگان اقدام به ۹ فقره سرقت طلا و جواهرات از منازل کیشوندان نموده است.

سرهنگ قاسمی با تاکید بر هوشمندی کارآگاهان پلیس آگاهی کیش در مقابله با سرقت های سریالی خاطرنشان کرد: ارزش تقریبی اموال مسروقه در این پرونده حدود ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد و بخش عمده طلا و جواهرات مسروقه با هماهنگی قضایی به مالباختگان عودت و متهم بهمراه پرونده متشکله تحویل مرجع قضایی شده.

کد مطلب 6869308

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