افزایش بادهای شدید شمال شرقی و کاهش کیفیت هوا در هرمزگان

بندرعباس- کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز بویژه در ساعات صبح تا ظهر، وزش بادهای نسبتاً شدید شمال شرقی برروی نیمه شرقی هرمزگان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: باد در شهرستان‌های میناب، رودان، بشاگرد، سیریک، بندرعباس، قشم، هرمز، هنگام، لارک و جاسک سبب بروز گرد و خاک و کاهش موقتی کیفیت هوا می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در این مدت دریای عمان و تنگه هرمز نیز نسبتاً مواج پیش بینی می‌شود.

وی گفت: بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۵ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از ۱۲۰ سانتی متر می‌رسد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر مرکزی و شرقی استان صورت پذیرد و شناورهای سبک از رفت و آمد خودداری کنند.

حمزه نژاد افزود: روز سه شنبه نیز این شرایط جوی و دریایی با شدت کمتر در استان پیش بینی می‌شود.

به لحاظ دمایی در نیمه دوم هفته، کاهش نسبی دمای کمینه به ویژه در ارتفاعات استان داریم.

