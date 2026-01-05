به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در جلسه شورای مسکن، افزود: بر اساس گزارش ارائه‌شده، استان زنجان در اجرای نهضت ملی مسکن عملکردی برجسته داشته است، به‌طوری‌که عملیات اجرایی ۵۱ هزار و ۲۹۴ واحد مسکونی در این استان آغاز شده و در بخش مسکن حمایتی از مجموع ۲۷ هزار و ۶۳ واحد، تعداد ۲۰ هزار و ۱۳۳ واحد معادل حدود ۶۰ درصد تعهدات، تکمیل و تحویل متقاضیان شده است.

استاندار زنجان افزود: در راستای حمایت از اقشار محروم، تشکیل کارگروه ویژه مسکن محرومین در استان به تصویب رسید که بر اساس آن، ساخت سه هزار واحد مسکونی مازاد بر تعهدات استان تا پایان دولت چهاردهم در دستور کار شورای مسکن استان قرار گرفت.

وی اضافه کرد: سایر واحدها نیز با میانگین پیشرفت فیزیکی ۸۷ درصد در حال اجرا بوده که این میزان، حدود دو برابر میانگین پیشرفت ملی است و استان زنجان در رتبه نخست کشور از نظر تحویل واحد و پیشرفت پروژه‌ها قرار دارد.

استاندار زنجان گفت: در حوزه مسکن روستایی نیز سهمیه استان زنجان ۲۰ هزار واحد تعیین شده بود که تاکنون بیش از ۲۱ هزار واحد ساخته و تحویل متقاضیان شده است که رشدی ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد.

وی اظهار داشت: در بخش مسکن گروهی، زمین به ۹ هزار نفر واگذار شده که شامل یک‌هزار و ۵۰۰ قطعه دو نفره و مابقی قطعات چهار نفره است.

صادقی خاطر نشان کرد:همچنین در طرح جوانی جمعیت از مجموع چهار هزار متقاضی، زمین به دو هزار و ۲۰۰ سرپرست خانوار تخصیص یافته و تأمین زمین برای سایر متقاضیان در اراضی شهری و روستایی استان در حال انجام است.