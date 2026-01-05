تا پایان هفته خبری از بارش در چهارمحال و بختیاری نیست

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به بررسی آخرین نقشهها و مدلهای هواشناسی تا پایان هفته پدیده جوی قابل ملاحظهای برای استان پیشبینی نمیشود.
وی تصریح کرد: برای امروز بهویژه در ساعات بعدازظهر افزایش ابر همراه با وزش باد دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: تا پایان هفته روند افزایش تدریجی دمای هوا در سطح استان وجود دارد.
نوروزی افزود: طی ساعات گذشته در سردترین ساعات کمینه دمای ثبت شده برای آلونی منفی ۷ درجه سانتیگراد، اردل منفی ۵ درجه سانتیگراد، بروجن منفی ۱۳ درجه سانتیگراد، بن منفی ۱۷ درجه سانتیگراد، سامان منفی ۷ درجه سانتیگراد، شلمزار منفی ۹ درجه سانتیگراد، شهرکرد منفی ۱۲ درجه سانتیگراد، فارسان منفی ۱۱ درجه سانتیگراد، فرخشهر منفی ۱۰ درجه سانتیگراد، کوهرنگ منفی ۱۹ درجه سانتیگراد، لردگان منفی ۵ درجه سانتیگراد و مالخلیفه منفی ۳ درجه سانتیگراد، میباشد.
وی یادآور شد: بر همین اساس کوهرنگ با ثبت کمینه دمای ۱۹ درجه سانتیگراد سردترین ایستگاه استان شد.
