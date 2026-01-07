ورود سامانه بارشی از جمعه به چهارمحال و بختیاری

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برای امروز و فردا در بیشتر ساعات آسمانی صاف را نظارهگر هستیم.
وی تصریح کرد: طی این مدت در بعدازظهرها شاهد افزایش ابر و وزش باد خواهیم بود.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری افزود: در طول روز روند افزایش نسبی دما پیشبینی میشود، از همینرو در ارتفاعات و در جاهایی که انباشت برف داریم، احتمال ریزش بهمن وجود دارد.
نوروزی اضافه کرد: آخرین بررسیها نشان میدهد، پیشبینی میشود از اواخر وقت روز جمعه شاهد ورود یک سامانه بارشی به استان باشیم و تا اوایل روز یکشنبه بهصورت متناوب فعال بوده و طی این مدت، بهصورت افزایش ابر، وزش باد و بارش برف و باران میباشد.
